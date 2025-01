O líder do Shinde Sena, Sanjay Nirupam, levanta dúvidas sobre o ataque de Saif Ali Khan e chama o incidente de ‘suspeito’

O líder do Shiv Sena, Sanjay Nirupam, levantou na quarta-feira várias questões sobre o recente ataque ao ator de Bollywood Saif Ali Khan e descreveu o incidente como “suspeito”. Saif, que foi esfaqueado por um intruso durante uma suposta tentativa de roubo em sua residência em Bandra em 16 de janeiro, recebeu alta do hospital apenas seis dias depois, na terça-feira.

“Uma faca de 2,5 polegadas o perfurou e ele foi submetido a uma cirurgia. Mas apenas quatro dias depois, Saif foi visto saindo do hospital, pulando e andando como se nada tivesse acontecido. disse Sanjay Nirupam em entrevista ao indiatoday.in.

Ele acrescentou: “Todos nós queremos que Saif se recupere rapidamente. Quando o ataque aconteceu, colocou toda a cidade de Mumbai sob escrutínio. Foram levantadas questões sobre a eficácia do governo”, disse Nirupam.

O líder do Shinde Sena também questionou a falta de provas. “O hospital alegou que Saif foi internado encharcado de sangue. Onde estão as imagens do CCTV de sua chegada ao hospital? Um filho menor pode levar seu pai ao hospital nessas circunstâncias? Saif tem oito funcionários em casa, então, como foi um ataque tão grande aconteceu em primeiro lugar?

Criticando a investigação policial do caso, ele classificou todo o incidente como suspeito.

“Em três dias, a polícia prendeu três pessoas diferentes. O acusado é realmente um cidadão de Bangladesh, como alegado? A abordagem da polícia levantou questões. Precisamos ver se há uma conspiração maior em jogo aqui. “O assunto parece suspeito. Precisamos de mais clareza para entender o que realmente está acontecendo.”

ATAQUE DE SAIF ALI KHAN

Saif Ali Khan foi esfaqueado várias vezes durante o que a polícia descreveu como uma tentativa de assalto em sua casa em Bandra. O ataque ocorreu por volta das 2h30 no prédio ‘Satguru Sharan’ do dia 16 de janeiro.

Khan foi levado às pressas para o Hospital Lilavati, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. Ele recebeu alta na terça-feira (21 de janeiro).

O acusado, identificado como Mohammad Shariful Islam Shehzad, foi preso em 19 de janeiro e apresentado ao tribunal de Bandra, que o condenou a cinco dias de custódia policial.