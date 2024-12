O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, presta homenagem a Manmohan Singh, diz que ele era simples e sábio

O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, prestou homenagem na terça-feira ao ex-primeiro-ministro Manmohan Singh, que morreu na semana passada, no Alto Comissariado Indiano em Dhaka. Singh, o primeiro primeiro-ministro sikh da Índia, Ele morreu em 26 de dezembro. aos 92 anos, após doença prolongada.

“Como ele era simples! Como ele era sábio!” Yunus disse, lembrando-se de sua amizade com Singh. Ele também disse que Singh desempenhou um papel importante em tornar a Índia um gigante global.

Yunus foi recebido pelo Alto Comissário indiano Pranay Kumar Verma no Alto Comissariado de Baridhara às 11h30 de terça-feira. Ele colocou uma coroa de flores diante do retrato de Singh e escreveu uma mensagem no livro de condolências do Alto Comissariado.

Muhammad Yunus escreveu uma mensagem no livro de condolências do Alto Comissário em Dhaka.

Singh foi internado no Instituto de Ciências Médicas da Índia (AIIMS), em Delhi, em 26 de dezembro, após uma “perda repentina de consciência”, informou o hospital em comunicado.

O Centro declarou luto nacional de sete dias período até 1º de janeiro, durante o qual a bandeira nacional será hasteada a meio mastro em todo o país. A bandeira nacional também será hasteada a meio mastro em todas as missões e altas comissões indianas.

Singh serviu dois mandatos consecutivos como primeiro-ministro.de 2004 a 2014. Ele foi o arquiteto da liberalização econômica da Índia em 1991 como Ministro das Finanças no governo do então primeiro-ministro PV Narasimha Rao.