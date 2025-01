O líder supremo dos Irans, Khamenei, diz que Gaza colocou Israel sionista nos joelhos

O líder supremo do Irã, Ayatolá Ali Khamenei, disse na terça -feira que Gaza trouxe Israel “de joelhos”, referindo -se ao recente Alto El Fuego no território palestino.

O Acordo Alto de Incêndio e a liberação de reféns entre o Archionemigo do Irã Israel e o grupo de resistência palestina Hamas entraram em vigor há pouco mais de uma semana, com o objetivo de acabar com mais de 15 meses de guerra.

“Little and Limited Gaza trouxe para o regime sionista, armado com os dentes e totalmente apoiado pelos Estados Unidos, de joelhos”, disse Khamenei durante uma reunião com autoridades em Teerã.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, parecia tirar sarro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para realocar os palestinos, dizendo que, em vez disso, os israelenses deveriam ser enviados à Groenlândia para resolver o problema.

“Em vez dos palestinos, eles tentam expulsar os israelenses, levá -los à Groenlândia, matando dois pássaros de uma única pedra”, disse ele, em uma entrevista à Sky News, publicada em seu canal oficial do Telegram.

“Eles podem resolver o problema da Groenlândia e dos israelenses, seria um bom lugar para eles”, acrescentou.

Trump expressou na segunda -feira seu desejo de transferir os palestinos de Gaza para lugares “mais seguros” como o Egito ou a Jordânia.

O presidente dos Estados Unidos também promove anos um suposto plano de cuidar do território autônomo dinamarquês da Groenlândia, dizendo a jornalistas no sábado que acreditava que os Estados Unidos “obtiveriam a Groenlândia”.

Na terça -feira, o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqei, também criticou a idéia de levar os palestinos de Gaza.

“A coerção política e as manipulações demográficas não serão capazes de forçar os palestinos a migrar”, disse Baqaei em uma posição X e acrescentou que Gaza é a pátria dos palestinos “e pagaram (a) preço extremamente alto para ficar lá”.

A guerra em Gaza foi causada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, o que resultou na morte de 1.210 pessoas, principalmente civis, de acordo com uma contagem de AFP baseada em números oficiais de Israel.

Os lutadores também levaram 251 reféns, 87 dos quais permanecem em Gaza, incluindo dezenas de Israel, diz que estão mortos.

A ofensiva de retaliação de Israel matou mais de 47.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde das Nações Unidas que as Nações Unidas consideram confiáveis.