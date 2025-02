Chanceler Chanceler e Ko -Chairman do Ultra -Dirett Party “Alternative to Alemanha” Alice Weidel anunciou a necessidade de restaurar relações e relações econômicas com a Rússia.

“Queremos ter um relacionamento muito bom com nossos vizinhos europeus. <...> Mas também queremos ter um relacionamento muito bom com grandes forças, incluindo a Rússia. <...> Queremos encerrar a política de sanções, que, acima de tudo, foram danificadas pelo nosso país “, disse Vaidel em entrevista ao tablóide alemão Bild.

Ela lembrou que, há dois anos, a Alemanha adquiriu gás natural barato da Rússia no riacho do norte e agora no país é “o maior preço de energia do mundo”.

O líder do ADG explicou que ele se abstém das críticas da Rússia pelo desejo de boas relações com a Terra. “Até Donald Trump nem tem isso (crítica à Rússia). Todos nós temos que sentar em uma mesa de negociação. Acho que essa é uma política séria”, acrescentou Vaidel.

Na Alemanha, as eleições são em breve. É mais provável que o partido no poder perca, mas mais importante é outro: o Ultra -Dirse ADG provavelmente tomará outro lugar Alguns tentam trabalhar com ela para obter vozes adicionais, outros protestam. Diga -nos o que esperar da voz mais próxima