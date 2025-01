O limite de renda para reconhecer a pobre família em Pskov foi alterada

Os deputados da Duma da cidade de Pskov durante a 32ª sessão decidiram modificar o limiar de renda e o valor das mercadorias para reconhecer a família dos pobres. Sobre esse “MK em PSKOV” descoberto em PLN.

O novo limite de renda está definido para o valor de uma subsistência mínima per capita em dois estágios per capita (30.596 rublos para 2024). A propriedade da propriedade será de 1.353.523 rublos, o que corresponde ao indicador estimado do valor de mercado da moradia na região PSKOV.

A decisão foi tomada por unanimidade.