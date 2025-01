O maior iceberg do mundo mudou de direção em direção a uma ilha britânica.

– Nas primeiras duas semanas, o iceberg deslocou-se efectivamente em direcção à ilha da Geórgia do Sul. Mas na semana seguinte ele mudou de direção e começou a recuar para oeste. O que vem a seguir? Tudo depende dos ventos e das correntes nesta parte do oceano, mas eles podem muito bem passar pela ilha”, diz Polina Soloshchuk, especialista-chefe em gelo e informações hidrometeorológicas da AARI. Ela lembrou uma situação semelhante que aconteceu no ano passado, quando um iceberg gigante se aproximou do arquipélago das Ilhas Órcades do Sul. Com isso, a rota do gigante passou a 140 quilômetros da costa.

Os cientistas monitoram continuamente o movimento da massa de gelo. Além disso, o iceberg se move rapidamente. No ano passado ele caminhou cerca de 1.400 quilômetros. É verdade que a redução da distância não ocorreu sem perda de área. Os especialistas calcularam que durante a sua deriva desde novembro de 2023, perdeu 9% da sua área de superfície devido ao derretimento.

Em termos de área, a A23a é quase igual a duas de São Petersburgo. Em 1986, separou-se da geleira. Por mais de trinta anos ele se comportou de maneira bastante discreta e quebrantada. Mas em novembro de 2023 foi eliminado.

Agora a atenção de cientistas de diversos países está voltada para a movimentação do bloco.