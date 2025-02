“O maior Kidalovo da história.” O presidente argentino Javier Miley anunciou nas redes sociais Memcoin $ Scales. Krypt entrou em colapso (esperado). Agora, a milhagem foi acusada de fraude

Os advogados argentinos Jonathan Baldiveso e Marcos Selei processaram a presidente Argentina Havier Miley, acusando -o de fraude por anunciar $ Libra nas redes sociais, cujo preço voou acentuadamente e depois demolido e desabou e recolhido Relatórios Associated Press 17. Fevereiro. BaldiveSo disse à agência que os procedimentos do Presidente Argentina eram “importantes” no crime.

Após o presidente da TVita, Argentina, o preço da memcina em meia hora voou em 1300% – e rapidamente caiu

14 de fevereiro Javier Miley postou em uma mensagem da rede social X na qual ele anunciou a moeda criptográfica $ LIBRA, Ele escreve AFP. Milha declaradoQue esse “projeto privado” pretendia “incentivar o crescimento da economia argentina, financiando para pequenas empresas e empreendedores da Argentina”. “O mundo quer investir na Argentina. $ LIBRA, “O registro é dito. Foi uma conexão com o site do VivalibertadProject.com – o nome refere -se à frase” Viva La Libertad! Detalhes do projeto, mas quando aprendi, decidi não continuar seu progresso “.

O token $ libra foi lançado no Solan, blockchain com altas transações e baixas comissões, que era popular entre os comerciantes da Memcoirs. Durante o lançamento, os custos da moeda criptográfica aumentaram significativamente – em meia hora em 1300%ao mesmo tempo, Ele escreve Publicação argentina La Nacion. No auge, a capitalização das moedas era de US $ 4,6 bilhões, mas o preço diminuiu de repente, com frequência o caso dos Memcoirs. Os investidores sofreram milhões de perdas. “Dentro de alguns minutos após o lançamento, vários grandes proprietários começaram a eliminar $ Libra para milhões de dólares americanos”, disse o autor de Kobeissi, um boletim informativo que analisou o Global Capital Markets. Coalizão Coalizão no momento da publicação pós -publicação composto Menos de US $ 95 milhões.

A moeda “MEMIC” permite ganhar literalmente vários cliques. É verdade, perder dinheiro é ainda mais fácil Dizemos a você por que os Memcoiri se tornaram tão populares e onde está o “niilismo financeiro”

Iniciar a moeda criptográfica é chamada de “golpe global”. Gabinete do Presidente Argentina iniciou uma investigação

Economistas argentinos e especialistas na moeda criptográfica foram chamados de lançamento das escalas $ do esquema falso do tapete (pode ser traduzido como “lançar”) – é quando os desenvolvedores Correr Token, atrair investidores, recusar o projeto e trazer rapidamente a receita. O especialista em segurança digital Javier Smaldone, conhecido por expor pirâmides financeiros, chamado de lançamento do $ Libra “Global Scam”. “Foi demonstrado que cerca de US $ 107 milhões foram recebidos. Talvez mais”, afirmou a AFP.

A administração presidencial da Argentina disse em 15 de fevereiro que Javier Miley não participou do desenvolvimento da moeda criptográfica, e Twit foi removido para evitar suposições e limitar a promoção adicional do projeto. “Em suas contas pessoais, o presidente compartilhou uma mensagem sobre o lançamento de um projeto de uma estátua do protocolo, como faz todos os dias, (promovendo) muitos empreendedores que desejam iniciar projetos na Argentina para criar empregos e atrair investimentos”, disse o Escritório Presidencial.

A administração presidencial enfatizou que Miley decidiu atrair imediatamente o departamento de controle de corrupção, “para determinar se isso havia acontecido com o comportamento ilegal de qualquer um dos membros do governo, incluindo o próprio presidente”. Ele também ordenou a criar um grupo de investigação no escritório do presidente para conduzir uma “investigação urgente” da moeda criptográfica de $ Scales e determinou todos que participaram. “Todas as informações coletadas durante a investigação serão transferidas por órgãos judiciais para determinar se a Companhia ou particular relacionada ao projeto da estátua cometeu algum crime”, observou o governo. Ao mesmo tempo, o escritório de Milea admite que, recentemente, o presidente e os membros de sua equipe se reuniram com representantes da estátua do protocolo no Palácio Presidencial de Buenos Aires.

Um dos autores do projeto de criptomoeda afirma que Miley não funcionou nisso

Após o colapso da moeda criptográfica, o empresário americano, chefe da Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, responsável pelo lançamento de Memkoida, disse que Milain era um consultor e “colaborou com ele e sua equipe em tokens muito maiores e coisas realmente íngremes em Argentina. “Davis acusou de reduzir o custo da moeda de Havier Miley. “Apesar de ter assumido anteriormente, Miley e sua equipe mudaram inesperadamente sua posição, desistindo de apoio e limpando todas as mensagens anteriores nas redes sociais”, disse Davis.

O escritório do presidente disse que Davis não tinha nada a ver com o governo argentino. Ao mesmo tempo, como Relatórios Bloomberg, Miley se reuniu com Davis em janeiro, já que o chefe da Kelsier Ventures deveria ter participado da criação de infraestrutura digital para $ Libra. Segundo a agência, Miley aprendeu sobre o projeto há alguns meses, quando o comerciante com quem ele falou antes de sua presidência, apresentou -o ao chefe da estátua do protocolo, Julian Peeh. Mas em 15 de fevereiro, Miley negou que soubesse alguma coisa sobre o projeto.

Entre os que sofreram perdas devido ao lançamento do Kiptocurrente Libra, de acordo com a Bloomberg, ele foi um investidor, fundador da empresa de esportes esportivos da Bartol, Dave Portn. O incidente chamado “O Maior Kidalov da História”, embora ele tenha notado que foi capaz de manter uma parte dos fundos investidos. O alfaiate disse que Davis pediu que ele participasse do lançamento do projeto e também o ofereceu para entrevistar Miley. De acordo com a Bloomberg, “tudo deu errado” depois, de acordo com o alfaiate, Davis deu a ele seis milhões de moedas de $ Libra, mas pediu que ele não falasse sobre o DAR dos assinantes nas redes sociais. Como resultado, o alfaiate devolveu as moedas doadas e, depois de Twitte, as milhas foram colocadas no projeto. “Comprei como qualquer tolo. Não comprei nada até que Miley escrevesse no Twitter”, disse o alfaiate.

Hayden Mark Davis nega que o lançamento de $ Scales seja um esquema falso de retirar um tapete, escreve La Nacion. “Eu não quero ser número um hostil. Não estou saindo disso. Minha vida está em perigo “, disse ele em uma entrevista com um jornalista e Utuber Stephen Findseisen, conhecido como Coffeezilla. Davis disse que” Miles não ganhou dinheiro com isso. Apoie $ LIBRA, após o que as cotações podem aumentar.

Davis acrescentou que o comerciante Maurisio Nights, que estava familiarizado com Miley de pelo menos 2021, participou do lançamento do $ LIBRA. No protocolo de estátua negarque Novelli participou do projeto. Segundo Davis, também entre os participantes do projeto – o empresário Manuel Terrones, Deus, que, notado por La Nacion, já havia sido acusado de investimento enganoso.

Miles oponentes requerem imprimamento. Mas talvez nada ameaça o presidente

A crise foi usada pelos oponentes políticos Havier Miley. A ex -presidente da Argentina, Kristine Kirschner, que já havia recebido seis anos de prisão no caso de corrupção, chamou milhas de “Krypto -Mesh”. O líder do Partido da Coalizão Civil Maximiliano Ferraro convidou o Parlamento para conduzir sua investigação e determinar o responsável. Alguns políticos ameaçaram Miles Impratin, mas como a Bloomberg escreve, é improvável que o Parlamento vote nessa decisão.

Segundo a Bloomberg, Miles pode evitar sérias conseqüências políticas devido à erupção do escândalo com uma moeda enigmática, uma vez que a inflação diminui na Argentina, os salários estão crescendo e a economia se desenvolve. Segundo pesquisas, a classificação de aprovação do presidente foi realizada por 47%por vários meses, enquanto outras forças políticas da Argentina são menos populares que ele.

