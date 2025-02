"O mais absurdo que eles só me perguntaram apenas nos fãs": Antonella Mosetti interrompe o estudo

Claudio Brigliedo 7 de fevereiro de 2025

O mundo proibido “mágico” de Apenas fãs Não são apenas as coisas para amadores ambiciosos da luz vermelha, estrelas desconhecidas e mergulhadores aspirantes do cinema adulto. Por algum tempo, o site de conteúdo da VM18 também tem sido um refúgio seguro para um protagonista estabelecido do mundo do entretenimento, digamos, saída gratuita. Seguros (e substanciais) rebocadores) com zero ou descendente ou algo assim. Também explica isso Antonella Mosettiex -garota de Não é Rai Durante anos, convidado de talento e TV -lança. Desde alguns anos, ele abriu um relato e está mais do que satisfeito.

Convidados Histórias de mulheres no cruzamento E Monica Setta No Rai 2 hoje, a Showgirl Roman 49 anos explicou sua transição do Instagram canônico para a plataforma definitivamente mais picante: “Eles me perguntam tudo sobre os fãs, os mais curiosos? A foto de uma perna aspersa com mel. Há pessoas que estão satisfeitos com uma vogal na qual eu pronunciei seu nome e O que me dá 2 mil euros pela imagem do meu pé com a espuma de barbear acima». Bizarro gosto, mas como Osgwood diz para um surpreso Jack Lemmon Que em alguém está quente, ele apenas o revelou que ele é um homem: “Bem, ninguém é perfeito”.





No entanto, não eram todas as rosas e flores para Antonella, anteriormente do campeão de esgrima de Aldo Montano e ex -esposa ou Alex NuccetelliGrande amigo de Totti e pai de sua filha Ásia. “Eles me trataram como as ovelhas negras, mas eu era apenas um aprypista. Eles tiraram minhas fotos das redes sociais e as fizeram novamente com montagens fotográficas em que parecia nua. Então eu prefiro me despir e decidir até onde devo chegar lá». Mosetti continua apenas nos fãs: «Eu sou nu, mas coloquei algum compromisso. Para um vídeo -por *** comigo, eu tinha amor hábil com meu marido, também ofereci 50 mil euros. Eu nunca vou fazer isso ».