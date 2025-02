O mais alto predador foi identificado que os dinossauros substituíram

Paleontólogos internacionais -Team em revista ou paleontologia de vertebrados Descrito Um órfão feroz que cerca de 30 milhões de anos atrás ocupou o lugar mais alto da cadeia evolutiva do poder e caçou primatas e ancestrais de elefantes e hipopótamos nas densas florestas de Fayum, que cresceram no território do deserto moderno no Egito.

Um achado raro de um crânio quase totalmente preservado no deserto egípcio levou à abertura de um novo tipo de predatador mais antigo, predatório, relatório Phys.org. Foi chamado Bastetodon Syrtos. A idade do fóssil é estimada em cerca de 30 milhões de anos.

Segue -se da descrição de que o Bastotodon tinha músculos da mandíbula poderosos, dentes muito afiados e mordidos extremamente. Ele era tão grande quanto um leopardo moderno. Os pesquisadores o chamam de mais alto predador de seu tempo, que estava aterrorizado, também em nossos ancestrais distantes.

O Bastetodon foi atribuído às espécies do grupo extinto de mamíferos carnívoros, chamados hienófagos. Eles evoluíram muito antes dos animais carnívoros modernos. O grupo recebeu esse nome por causa da estrutura dos dentes que pareciam os dentes da hiena moderna. Os hienodontes caçavam em ecossistemas africanos e dominavam após a extinção de dinossauros. O crânio do predador superior anteriormente desconhecido foi encontrado pela equipe do professor Hesham Sallam durante a expedição do Sallam Lab para a cavidade Fayum.

“Quando deveríamos concluir nosso trabalho, um dos membros da equipe notou algo notável – vários dentes grandes que ficaram fora do chão. Skull de um antigo predador mais alto, o sonho de todo paleontologista cor de vértebra, ”-Soi, co-autor da abertura de Schorok al-As-Ashkar da Universidade de Mansura e da Universidade Americana do Cairo.

Uma nova espécie recebeu seu nome em homenagem à antiga deusa egípcia com a cabeça da cabeça de um gato. Ela simbolizava proteção, prazer e boa saúde. A segunda parte do nome refere -se à região, onde encontraram um monstro. Parte do nome também é uma referência a um curto, dedo e dentes de um predador assustador -“Odon



Fonte