O mais alto tribunal da Alemanha confirma o extremismo de direita da AfD saxónica

A secção saxónica do partido Alternativa para a Alemanha é oficialmente reconhecida como uma “associação de extrema-direita verificada” (erwiesen rechtsextrem). O Tribunal Administrativo Superior da Saxônia (OVG) em Bautzen rejeitou o recurso da AfD contra a decisão do tribunal inferior. Assim, o veredicto anteriormente adotado pelo Tribunal Administrativo de Dresden entrou em vigor e não é mais passível de recurso.

Já em dezembro de 2023, o Gabinete de Estado para a Proteção da Constituição (Landesamt für Verfassungsschutz) classificou o ramo saxão da AfD como uma organização de extrema direita. Através da sua declaração urgente, a parte tentou contestar esta decisão e evitar nova revisão, mas os tribunais mantiveram a legalidade da classificação. Assim, a agência tem o direito de continuar a monitorizar e investigar integralmente as atividades da filial saxónica da AfD, utilizando os meios previstos na lei.

Argumentos principais

Tal como explicou o Tribunal Administrativo de Dresden, a decisão do verão passado forneceu “indicações factuais suficientes” de que a secção regional do partido persegue objetivos dirigidos “contra a dignidade humana de certos grupos de pessoas”, bem como “contra o princípio da democracia”. Tagesschau, estas conclusões baseiam-se em declarações individuais de altos funcionários da AfD, incluindo uma análise de documentos políticos e declarações públicas.

A decisão do tribunal destaca, em particular, que o uso da retórica xenófoba e os apelos à limitação dos direitos de certos grupos estão em contradição direta com os princípios constitucionais da República Federal da Alemanha. Isso serviu de base para o reconhecimento do partido como extremista de direita no território federal.

O Gabinete Saxónico para a Protecção da Constituição observa que desde Abril de 2023, a estrutura juvenil da AfD, Junge Alternative, foi classificada entre estas “organizações de extrema direita confirmadas”. O motivo foram as declarações radicais de jovens ativistas que propagaram as ideias de nacionalismo e intolerância racial.

Poderes expandidos dos serviços de inteligência

Após o veredicto “erwiesen rechtsextrem”, o Gabinete para a Protecção da Constituição tem a oportunidade de acompanhar mais de perto a organização: desde a análise de documentos públicos até à utilização de equipamentos técnicos de vigilância. A AfD tentou obter a proibição judicial de tais medidas, apontando para a “motivação política” do processo, mas nem Dresden nem Bautzen encontraram motivos para anular a classificação.

Consequências jurídicas e a tentativa da AfD de mudar o rumo do caso

Chamada simplificada

O Supremo Tribunal Administrativo examinou os argumentos da AfD de forma expedita e rejeitou-os por serem infundados. Os juízes concluíram que não foram apresentadas novas circunstâncias que pudessem anular a decisão do tribunal de primeira instância.

O que significa “finalmente”?

A decisão OVG é a autoridade judicial final em processos administrativos na Saxônia. Segundo SZ, a AfD poderia tentar interpor um recurso constitucional, mas as probabilidades de este ser aceite são extremamente baixas, dado o claro raciocínio jurídico dos dois tribunais anteriores.

Suspender monitoramento

O partido esperava bloquear, pelo menos temporariamente, a prática de vigilância (estudo das comunicações, controlo das transacções financeiras, etc.), mas o veredicto do tribunal mantém todos os poderes do Gabinete para a Protecção da Constituição para monitorizar as actividades da AfD na Saxônia.

