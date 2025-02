"O mais arriscado que fiz na minha vida": Gianluca Torre deixa os fãs sem palavras

Gianluca TorreEnquanto isso, tornou -se uma estrela italiana de todos os casos. Está claro que o corretor deve muito em sua participação em À primeira vistaO programa de televisão transmitido em tempo real. Hoje, segunda -feira, 17 de fevereiro, a quarta temporada do show finalmente começa. E, portanto, Torre tem a oportunidade de retornar ao set, juntamente com os colegas Mariana D’Amico e Ida di Filippo para entreter os espectadores com suas vendas espaciais.

Como mencionado, Torre agora se tornou o ídolo para muitos italianos. Se o entrevistador do Corriere della Sera“Crianças Eles foram esquecidos por Gianluca Torre por dois anos no carnaval“. Uma circunstância que também surpreendeu a pessoa envolvida:” As pessoas começaram a me cumprimentar na rua, para me nomear pelo nome – acrescentou o corretor -. É absurdo de. Eles fizeram tudo conosco Também as bonecas“.





E pensar que ele nem queria aparecer na televisão no começo. “Eles sugeriram que fizessem o elenco, mas quando as coisas correram bem, eu tinha mais de um pensamento porque não achava que tive tempo de participar de uma transmissão – ele disse – então eles me disseram que isso Foi um experimentoUm episódio piloto e que nem sequer era conhecido ou descobriu o programa. Quando a confirmação veio para mim, foi um salto no escuro e eu tinha muitas dúvidas. Os primeiros 10 a 15 episódios representados uma espécie de tortura. Pensei no que os outros agentes teriam dito ou pessoas em geral. Estou errado e critico em toda a Itália e não sou descuidado, nem gosto do risco. Acredito que À primeira vista foi O mais arriscado que eu fiz“.