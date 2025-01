"O mais bonito inverso do mundo". Pecador, o golpe que faz Shelton secar. Tudo louco | Vídeo

Um inverso que deixa todos surpresos pela surpresa. O de Jannik Sinner Contra Ben Shelton, na semifinal, o azul ganhou na final do Aberto da Austrália em troca de Alexander Zverev (Em seguida para a viagem de volta de Novak Djokovic no final do primeiro set).

Durante o primeiro set, com o Pumese por 3-2 na partida depois de restaurar o primeiro intervalo do americano. Lindo o Diagonalmente reversa Terminado à direita do rival, que só podia olhar para a bola, o chão tocou Deixe de lado a trocaIsso durou alguns segundos. Um set não venceu entre alguns sofrimentos pelo pecador, que recuperou duas contrabrações, o último aos 6-5 com o serviço de Shelton, dominando o tie-break e colocou a partida em declive.

No jogo, Shelton tinha “pontos definidos, Eu não sei como fiz para responder – Sinner disse após a vitória – o público foi extraordinário, ele deve agradecer a ele. Eu tinha uma pequena cãibra (no terceiro set, NDR), Tentei movê -lo o máximo possível e ser mais agressivo. Estou muito feliz por ter voltado à final no Aberto da Austrália. Eu estava um pouco tensoEstou feliz por ter conseguido emoções. Estou muito feliz por ainda ter a possibilidade de lutar pelo título. A temporada é longa, tentamos começar muito bem. Contra Zverev, na final: “Será uma partida muito difícil, ele é um jogador incrível que procura um golpe. Vai ser uma emoção“, O 23 -ano -oplicou.