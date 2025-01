O mais raro dos casos raros, diz CBI, exige pena de morte para o condenado do caso RG Kar

Sanjay Roy, condenado por estupro e assassinato em Calcutá, alegou sua inocência no tribunal na segunda-feira, quando o juiz lhe perguntou se ele tinha algo a dizer sobre o valor da punição. Sanjay Roy, um voluntário cívico, foi condenado pelo tribunal do CBI no sábado (18 de janeiro) por estupro e assassinato de um médico estagiário no Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar de Calcutá em 9 de agosto de 2024.

“Eles me incriminaram sem motivo. Eu já te disse que sempre uso uma corrente Rudraksha. Se ele tivesse cometido o crime, ele teria sido quebrado na cena do crime. Eles não me permitiram falar. Eles me fizeram assinar muitos papéis. Eles não me deram a oportunidade de falar. Você já viu tudo isso, senhor. Eu também te disse antes”, disse Roy no tribunal.

Respondendo às declarações de Roy, o juiz disse: “Dei a ele quase meio dia para falar comigo. Eu ouvi você por três horas. Todas as acusações, provas, documentos e testemunhas apresentadas perante mim foram examinadas e com base nelas, considerei-o culpado. Você já foi provado culpado. Agora, eu só queria ouvir sua opinião sobre a punição. Quem está na sua família? Eles mantêm contato com você?

Respondendo à pergunta sobre sua família, Sanjay Roy disse: “Não, senhor. Estou na prisão. “Eles nunca me visitam.”

O advogado do CBI exigiu pena de morte para o condenado, classificando-o como o mais raro dos casos raros.

“Este é um caso muito raro. A vítima era um estudante meritório e um trunfo para a sociedade. Este incidente abalou toda a comunidade. Os pais perderam a filha. Se até os médicos não têm certeza, o que você pode dizer? Só a pena de morte pode restaurar a confiança na sociedade. Devemos restaurar a fé da sociedade no sistema de justiça”, disse o advogado do CBI.

De acordo com as últimas informações, o juiz Anirban Das anunciará o quantum da pena às 14h45.

O tribunal do CBI acusou Sanjay Roy da Seção 64 (estupro), da Seção 66 (punição por causar a morte) e da Seção 103 (assassinato). A pena mínima prevista nestes artigos inclui uma pena de prisão rigorosa não inferior a 10 anos, que pode estender-se à prisão perpétua, enquanto a pena máxima é a pena de morte.

O corpo do pós-graduando foi encontrado na madrugada do dia 9 de agosto de 2024 na sala de seminários de um hospital. Ela teria sido assassinada após ser estuprada. Um voluntário cívico, Sanjay Roy, foi preso no dia seguinte em conexão com o crime.

A polícia de Calcutá identificou Sanjay Roy por meio de um fone de ouvido Bluetooth encontrado perto do corpo da vítima. Roy foi visto em imagens de CCTV entrando na sala do seminário com o dispositivo pendurado no pescoço.

O incidente gerou protestos em todo o país e indignação entre milhares de pessoas.