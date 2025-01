O maquiador de celebridades Joey Maalouf compartilha seus produtos favoritos do dia a dia

Bem-vindo ao O Podcast Quem o que vestir. Pense nisso como sua linha direta com designers, estilistas, especialistas em beleza, editores e formadores de opinião que moldam o mundo da moda e da beleza. Inscrever-se em O Podcast Quem o que vestir sobre Podcasts da Apple E Spotify .

Maquiador de celebridades Joey Maalouf estava pronto para uma mudança quando decidiu propor aulas virtuais de maquiagem aos clientes. “Tive esta ideia há alguns anos porque queria algo novo”, disse Maalouf. “Quando tenho ideias, começo a desenvolvê-las de alguma forma, seja numa apresentação, no site ou qualquer outra coisa.” Maalouf aproveitou seus quase 25 anos de experiência em beleza, moda, televisão, tecnologia e glamour de celebridades nessas sessões virtuais individuais.

Para o último episódio de Podcast Quem usa o quêMaalouf conta como surgiu a ideia, suas sugestões para aplicação diária de maquiagem básica e muito mais.

Para trechos da conversa, role abaixo.

Para o nosso público, se eles ainda não sabem, conte-me um pouco sobre por que você começou a fazer essas aulas de maquiagem Zoom e o que as pessoas podem esperar aprender quando (não se) reservarem uma.

Tive a ideia há alguns anos porque queria algo novo. Quando tenho ideias, começo a desenvolvê-las de alguma forma, seja numa apresentação, no site ou qualquer outra coisa. Eu tinha construído o site e pensei: “Quer saber? Há muito conteúdo por aí. Ninguém precisa disso. Então tirei o pó. Eu segui em frente. No início deste ano, saí para almoçar com minha amiga brilhante, em quem tudo que ela toca vira ouro.

Conversamos sobre o que eu faria a seguir, e a palavra “bem-estar” surgiu porque tenho feito todo esse trabalho comigo mesmo e sinto vontade de cair na categoria Bem-estar, parecia emocionante para mim porque é algo . Eu não tinha feito isso antes. Então, a primeira coisa que ela pensou não demorou um segundo. Ela apenas me disse: “Ah, você deveria fazer isso…” e então me explicou as aulas de maquiagem do Zoom de uma maneira diferente. Eu estava, tipo, amordaçado.

Qual você acha que é a coleção básica mais simples e editada do que deveria estar em sua bolsa de maquiagem diária? Se alguém dissesse: “Eu só quero uma coisa fácil para o dia a dia”, o que você sugeriria?

Cada pessoa é diferente e nas sessões irei encontrá-lo onde você estiver. Depende apenas do que você é apaixonado. Você precisa saber como ficar deslumbrante em cinco minutos, em 10 minutos e assim por diante, quando tiver mais tempo. Um look de maquiagem de cinco minutos consiste em pomada para sobrancelhas, rímel, corretivo com pincel, blush com pincel e lábios. Aí, levando para 10 minutos, você teria adicionado base com pincel, bronzeador com pincel, delineador para desenhar e depois pó fixador, para o qual também vai precisar de pincel.

Se você quiser tudo, meu essencial seriam 11 produtos e sete pincéis. Você pode misturar e combinar coisas. Você deve poder sair em todas as fases. Você fez sua base. Seu rímel e lábios estão no seu bolso. Você poderia fazer isso no carro. Você fez sua sobrancelha. Você pode usar óculos escuros e brilho labial. Alguns dias você só quer ir ao supermercado com um pouco de blush.

Você precisa saber como fazer sua maquiagem. Isso é tudo. Eu sinto que você merece isso. Você merece saber como ficar deslumbrante.

O que você sugeriria para aplicação diária de maquiagem básica? Por onde começar?

Este é o meu pedido ideal: produtos para a pele, sobrancelhas, olhos, corretivo para olhos e manchas, blush, iluminador, lábios e pó se você planeja usar pó. Isso dá aos produtos para a pele tempo para se instalarem quando você os aplica pela primeira vez. Gosto deste comando porque você não precisa seguir as etapas e pode concluir cada etapa.

Você tem alguma pele favorita? Quem você acha que está fazendo as coisas certas?

Vamos começar com os pincéis. Eu testei muitos pincéis muito caros, nenhum deles é meu favorito e eles não duraram muito. Muitos que têm cabelos reais caem e não são adequados para produtos cremosos porque absorvem e não se misturam muito bem. Os pincéis Sephora Pro são feitos para mim. Eu tenho vários conjuntos. Eu os amo.

COLEÇÃO SEPHORA Conjunto de 8 pincéis profissionais para rosto e olhos

Quando se trata de pele, gosto muito das gotas de base Westman (Atelier). Se você disser: “Sim, garota, não nos dê nada, nada de maquiagem”, sugiro ir até a loja ou pedir mais alguns tons e apenas testá-los no queixo. … Quando se instalam na pele, podem mudar de cor, mas são super transparentes e lindos.

Oficina Westman Gotas de tez Vital Skincare no Atelier N

Sempre serei uma pessoa da Armani Luminous Silk. Adoro esse acabamento acetinado e dá uma cobertura linda.

Beleza Armani Base sem óleo Luminous Silk Perfect Glow Flawless

Recentemente, estava testando alguns hidratantes com FPS colorido e me deparei com o Hydra FPS 30 da Fenty, e é lindo. Há algo confuso nisso. …Eu fico tipo, ‘Olá, quem a deixou entrar porque ela é linda.’ É muito bom se você gosta deste produto dois em um. É simplesmente orvalhado e lindo.

Pele Fenty Hydra Vizor Protetor solar hidratante invisível de amplo espectro FPS 30 com niacinamida e melão Kalahari

Eu também gosto de um bastão de base Merit se você for mínimo. (Se) você quer apenas cobrir o melasma ou um pouco de vermelhidão ou algumas manchas, mas não quer uma base completa, isto é para você.

Meu produto favorito ultimamente é o SoftSculpt Skin Bronzer da Makeup by Mario. Quero dizer, o que eles colocaram nele? Parece magia na sua pele.

Maquiagem de Mário Transformador SoftSculpt Pele para Luz

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.