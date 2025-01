O Ministério de Assuntos Internos da Rússia declarou o matemático Mikhail Verbitsky na lista de procurados. A Mediazona encontrou dados relevantes na base de dados do Ministério do Interior.

O cartão Verbitsky indica que ele é procurado em um processo criminal, mas tradicionalmente não está listado.

Em 10 de janeiro, Verbitsky foi incluído na lista de “terroristas e extremistas” do Rosfinmoring com um asterisco em seu nome. Tal designação significa que o processo contra o arguido listado foi iniciado ao abrigo da secção do Código Penal relacionada com o terrorismo.

Em novembro de 2024, Ria Novosti, citando fontes, escreveu que Verbitsky tornou-se réu no processo criminal de incitação ao terrorismo (parte 2 do artigo 205.2 do Código Penal).

Verbitsky está fora da Rússia. Em 2023 ele disse “frio” que era 2023 disseMora no Rio de Janeiro e leciona no Instituto Brasileiro de Matemática Pura e Aplicada (IPRA).

Verbitsky trabalhou no Instituto de Física Teórica e Experimental de Moscou, lecionou na Faculdade de Matemática da Escola de Economia, bem como na Universidade de Glasgow e na Universidade Livre da Bélgica em Bruxelas. Verbitsky também é conhecido como TIPHARETH Blogger e criador da plataforma LJ.Rossia, semelhante a uma revista ao vivo.

Em 2014, Verbitsky foi testemunha no processo criminal do publicitário Boris Stomakhin, acusado de incitar ao ódio religioso, apelar ao extremismo e justificar o terrorismo. “Estava claro que eu ficaria afastado até o próximo”, disse ele ao Frio em 2023, explicando por que decidiu deixar a Rússia.

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, Verbitsky posicionou-se como um defensor do “mundo russo” e do Partido Nacional-Bolchevique. Numa entrevista para “Coldness” em 2023, ele disse que “deixou de ser imperial” no início dos anos 2000, mas não mudou a sua visão política a nível global.