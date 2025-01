O médico alertou para o grave perigo do vinho de cobra

A médica e apresentadora de TV Elena Malysheva disse que beber vinho de cobra é extremamente perigoso para a saúde e pode causar danos irreparáveis, além de causar sangramentos graves.

O vinho de cobra é uma bebida asiática específica, que é uma infusão de cobras, de preferência venenosas, em vinho de arroz ou álcool de cereais.

No ar do programa “Viva Saudável!” ”no Channel One, Malysheva observou que esta bebida é agora muito popular. Ao mesmo tempo, para ela, nem vale a pena experimentar esse “vinho”.

“Não se apresse em colocar na mesa, porque já foram descritos casos de coagulopatia grave por vinho de cobra e há veneno”, disse ela. A coagulopatia é uma violação do sistema de coagulação sanguínea (sistema de hemostasia), que ocorre no contexto da exposição a certos fatores patológicos, ou seja, sangramento intenso.

Como exemplo, Malysheva citou a história de um homem que entrou em coma após beber vinho de cobra.

