Estamos falando de um vírus sincetial respiratório (RSV), que, de acordo com Myasnikov, influencia as vias aéreas e também pode causar sangramento e anemia.

O RSV mais perigoso é para crianças pequenas – nos dois primeiros anos de vida.

“Ninguém sabe”, enfatizou o especialista.

A morte em adultos é de 10 %. “Dos 100 pacientes que entraram no hospital com o RSV, 10 permanecem no hospital. Eles estão sendo levados por outras portas”, observou Myasnikov.