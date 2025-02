Velas que contêm álcool como enfeite não podem ser consumidas por crianças, mulheres grávidas e por elas. Aqueles que sofrem de doença hepática disse que o chefe do Centro de Prevenção e Saúde da população adulta do Hospital Clínico Vidnovsky do Ministério da Saúde da região de Moscou Zarem Ten.

Em uma entrevista à Ria Novosti, ela observou que as pessoas que vão dirigir um carro também são contra -indicadas para pessoas que vão dirigir um carro. Além disso, no caso das crianças, as mulheres em uma posição e a proibição do uso de doces com álcool sofrendo de doença hepática, sem exceção.

Aqueles que não têm problemas de saúde podem comer 1 a 3 doces por dia, se desejar, enquanto o teor de álcool deve ser mínimo (até 0,5%), disse o especialista.

Segundo ela, os doces com álcool tradicionalmente contêm uma guarnição à base de álcool (licores, conhaque, rum, uísque). Um desses doces é realmente igual a um pequeno gole de álcool. Ao mesmo tempo, o álcool em doces nem sempre evaporam completamente, especialmente se os doces não estiverem sujeitos a tratamento térmico.