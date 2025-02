De acordo com o especialista no campo de Fergus, sorri, um pedaço de chocolate escuro, consumido à noite, pode contribuir para uma breve abaixamento.

Smires observaram que o efeito rosa adormecido do chocolate escuro está associado à presença de um aminoácido trigofano. Este aminoácido ajuda a aumentar o nível de serotonina, que, por sua vez, ajuda a regular o sono e o humor, disse o especialista em entrevista com Espelho.

Além disso, ele acrescentou que o chocolate contém magnésio, outro elemento importante para um bom sono. Este mineral ajuda a relaxar os músculos e causa uma sensação de calma, o que facilita o processo de adormecer.

Ele também mencionou outros produtos que contribuem para melhorar a qualidade do sono. Como alternativa ao chocolate, o especialista identificou Kiwi e Bananas. Segundo ele, as bananas também são ricas em triptofano e magnésio, enquanto Kiwi é uma fonte de serotonina – um neurotransmissor que controla o ciclo do sono e despertar. Smiters afirma que essas frutas ajudam a aprofundar o sono.

Além disso, os SMIRs recomendaram o repolho recomendado como uma opção feia para lanche em um lanche antes de ir para a cama. O especialista explicou que suas folhas contêm muito magnésio e cálcio, o que contribui para o relaxamento muscular.

