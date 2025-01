O Meerut Metro se tornará o primeiro sistema de metrô da Índia a operar no corredor RRTS; o teste começa

A Corporação de Transporte da Região da Capital Nacional (NCRTC) iniciou no domingo os testes do tão aguardado Metrô Meerut, marcando um marco importante para o início dos serviços de metrô na cidade. Esta será a primeira vez na Índia que um sistema de metrô local em Meerut operará no mesmo corredor RRTS onde circula o trem de semi-alta velocidade Namo Bharat.

O RRTS está atualmente operacional de New Ashok Nagar em Delhi até Meerut South, com a linha completa prevista para estar operacional em junho de 2025.

Hoje, os testes do metrô de Meerut envolveram a operação de vários trens em velocidades diferentes no trecho entre Meerut South e pouco antes da estação central de Meerut. Seu objetivo era avaliar o desempenho do trem e a integração de diversas tecnologias.

(Foto: Índia Hoje)

Durante o teste, os trilhos e os sistemas de tração do trem foram testados. Inicialmente, a operação manual foi implementada no âmbito do Sistema de Gestão de Controle de Trem (TCMS).

Partindo de Meerut South, o trem correu lentamente para a seção subterrânea pouco antes de Meerut Central e retornou a uma velocidade gradualmente mais alta. Os testes foram realizados em velocidades que variam de 40 km/h a uma velocidade projetada de 135 km/h e continuarão até que o metrô esteja totalmente operacional.

Os testes obedeceram às normas internacionais e envolveram diversos testes para garantir a segurança dos passageiros. Testes de peso de sacos de areia, verificações de segurança dinâmica e avaliação de conforto de condução foram componentes integrais do teste.

Os trens percorrerão diferentes curvas e terrenos do corredor para avaliar esses fatores. Além disso, estavam sendo realizados testes para verificar a coordenação do desempenho integrado envolvendo subsistemas como sinalização, portas teladas da plataforma (PSD) e sistema de alimentação superior.

(Foto: Índia Hoje)

Os 12 conjuntos de trens do Meerut Metro, cada um composto por três vagões, são fabricados na fábrica da Savli em Gujarat. Destes, 10 chegaram ao armazém de Duhai.

O próximo corredor tem 23 quilômetros de extensão, com trecho elevado de 18 quilômetros e trecho subterrâneo de 5 quilômetros, e conta com 13 estações. O NCRTC pretende tornar todo o corredor operacional ao público este ano, após a conclusão das obras civis em todas as estações.

O design do Meerut Metro enfatiza o máximo conforto e segurança para os passageiros. Com assentos ergonomicamente projetados, porta-bagagens, alças, portas de carregamento USB e ar condicionado – os mesmos recursos encontrados no trem Namo Bharat.