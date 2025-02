‘O melhor amigo Israel teve na Casa Branca’: Netanyahu laude para nós Prez Trump – eis que | Notícias do mundo

O primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na terça -feira (horário local) expressou sua gratidão e agradeceu ao recém -eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por convidá -lo a ser o primeiro líder estrangeiro em visitar os Estados Unidos em sua cerimônia de tiro de juramento durante seu segundo mandato.

Enquanto estava indo para a conferência de imprensa conjunta com Trump, o primeiro -ministro israelense o chamou de “o melhor amigo Israel teve na Casa Branca”. “Sinto -me honrado por você (o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump) me convidou para ser o primeiro líder estrangeiro a visitar a Casa Branca em seu segundo mandato. Este é um testemunho de sua amizade e apoio ao Estado Judaico e ao o povo judeu. Netanyahu declarou.

Elogiando a amizade e o apoio de Trump a Israel, ele acrescentou: “Eu disse isso antes e direi novamente, você é o melhor amigo que Israel teve na Casa Branca. E é por isso que o povo de Israel tem um respeito tão enorme por você “.

Além disso, ele também discutiu o estado atual da segurança de Israel e disse: “Israel nunca foi tão forte, e o eixo terrorista do Irã nunca foi tão fraco”. No entanto, ele enfatizou a necessidade de “acabar com o trabalho” para garantir o futuro de Israel e trazer paz à região.

No que diz respeito a Gaza, Netanyahu enfatizou três objetivos -chave para Israel: destruir o exército do Hamas, garantir a libertação de todos os reféns israelenses e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel.

“Israel nunca foi tão forte, e o eixo terrorista do Irã nunca foi tão fraco. Mas, como argumentamos, para garantir nosso futuro e trazer paz à nossa região, temos que terminar o trabalho. Em Gaza, Israel tem três objetivos, destruir o Hamas Exército.

Em particular, Netanyahu chegou aos EUA no domingo para discutir o acordo de Alto El Fuego de Gaza, bem como os planos para o Oriente Médio com Trump, informou a Al Jazeera. Netanyahu pousou na base da Força Aérea de Andrews em Maryland, com bandeiras de Israel vistas na cidade. Também é esperado que o primeiro -ministro israelense tenha uma reunião com líderes militares dos EUA e os membros do Congresso, informou a Al Jazeera. Essas reuniões serão realizadas por vários dias.