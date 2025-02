O tenista italiano Yannik Sinner, levando à nota da Associação de Tênis Profissionais (ATP), comentou sua desqualificação.

Anteriormente, a Agência Mundial da Antidopsante anunciou a conclusão de um acordo com o tenista italiano Jannik Sinner, que admitiu doping por negligência, contendo a culpa por isso em seu “ambiente”. O resultado do acordo pecador e da AMA foi uma desqualificação de três meses do tenista, que não afetará sua carreira e seus ganhos. O pecador é desqualificado até 4 de maio.

“Eu sempre admiti que era responsável pela minha equipe e entendi que as regras estritas da AMA são uma proteção esportiva importante que eu gosto. Nesta base, aceitei a proposta da AMA para permitir este julgamento com base em uma sanção por um período de três meses “, afirmou.

Lembremos que a substância proibida, Clostebol, foi descoberta por um atleta em março de 2024. Em setembro de 2025, a AMA recorreu perante o Tribunal de Arbitragem de Esportes (casos) no caso pecaminoso, que, segundo o Tribunal Independente, não tinha sinais de culpa ou negligência. Além disso, conforme indicado na declaração da agência, ele, “para garantir um resultado justo e apropriado”, estava pronto para concluir um acordo de liquidação de acordo com o artigo 10.8.2 do Código Anti -Doping Global. É interessante notar que nem para Valeva, nem para o tenista romeno Simona Halep, essas opções não foram propostas, ou elas não foram relatadas publicamente sobre elas.