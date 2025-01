O mensageiro a quem o oficial da inteligência soviética Lazovik deu 100 mil dólares foi detido

Descobriu-se que os golpistas, usando um deepfake, deram ao oficial de inteligência instruções de um importante funcionário do governo – o homem supostamente participaria da prisão de criminosos. A mando dos golpistas, Geronty Lazovik recolheu todas as suas economias, após o que “por uma questão de sigilo” apagou as luzes do apartamento e apontou uma lanterna para fora. E então ele jogou US$ 100 mil no mensageiro que chegava.

Durante as atividades operacionais, conseguiram rastrear o entregador; era um homem de 20 anos, informou a assessoria de imprensa do Ministério Público de Moscou, sem divulgar os dados pessoais dos participantes da história. Os policiais trabalham com o preso.