O mercado de ações russo abriu 6,6% de crescimento depois de falar sobre Putin e Trump

O mercado de ações da Federação Russa no início da negociação da sessão principal em Mosbirzhu na manhã de 13 de fevereiro, ele manteve o crescimento, que começou na noite de 12 de fevereiro, após a notícia do presidente Vladimir Putin e da conversa telefônica de Donald Trump. Interfax relatou isso.

No primeiro minuto de negociação de RTS e Mosbirzhi, aumentaram 6,6% para o nível de fechamento da sessão principal do dia anterior. Logo o índice Mosbirzhi adaptou e foi de 3224,38 pontos, índice RTS – 1080,03 pontos. A 10:33 Mosbirzhi O índice já foi 3148,14 pontos, RTS – 1057.31.

A capitalização do mercado russo para o índice MOEX de até 9 horas atingiu 7,05 trilhões de rublos, acrescentando 0,5 trilhão com o fechamento da sessão em 12 de fevereiro, Ele escreve “Kommantant.”

Seções de Novakte (+9,6%), Gazprom (+8,4%), Rostelec (+8,2%), Aeroflot (+8,2%), Rosneft (+8,2%) aumentaram de preço. ), Lukoila (+6,9%) e outras empresas russas.

Curso em dólar no mercado monetário internacional forex derrubar A 89 rublos pela primeira vez desde setembro de 2024.

Gerenciamento de especialistas do Departamento de Análise Econômica e Industrial do PSB Ecaterine Krylov Confirmado A RBC, que levou ao crescimento do mercado, liderou o “otimismo geopolítico” associado à conversa de Putin e Trump. A mesma opinião foi expressa pelo diretor da estratégia “final” Yaroslav Kabakov.

“Discutir uma solução de conflito na Ucrânia e as declarações de Trump sobre a” decisão pacífica “fortaleceu as esperanças do investidor de deskalatia. Os analistas notam o potencial da restauração de cálculos internacionais, que critica as empresas orientadas para a exportação “, disse Kabakov.

Em 12 de fevereiro, Vladimir Putin e Donald Trump mantiveram conversas telefônicas. O comunicado à imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov disse que a conversa durou quase uma hora e meia. O Kremlin relatou que, durante a entrevista, o “tema de assentamento na Ucrânia foi discutido”, acrescentando que Trump “falou da rápida parada das hostilidades e resolvendo problemas com meios pacíficos”. O presidente dos EUA escreveu a verdade da rede social que ele teve uma “conversa longa e muito proveitosa com Putin”. Segundo ele, ele concordou em iniciar negociações imediatamente na Ucrânia. Depois de conversar com Putin, Trump também conversou com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.

Trump chamou Putin e Zelean. E anunciou que começou as negociações para acabar com a guerra da russa e da Ucrânia