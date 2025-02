O mercado de beleza geralmente falha com aqueles que sofrem de dor crônica – esta marca ergonômica quer mudar isso

(Crédito da imagem: inclinação)

“Imagine se uma tarefa diária, como aplicar um protetor labial, fosse frustrante em vez de apaziguá -la”. Glazer de ar Diga a nossa videochamada para mim. O fundador da marca de 21 anos se refere a 51 milhões de americanos (incluídos) diagnosticados com artrite, muitos dos quais lutam todos os dias com dor crônica, mobilidade limitada e problemas de destreza. E, no entanto, o mercado de beleza, por mais saturado que seja, ainda está abaixo em relação aos produtos acessíveis que não são apenas fáceis de usar, mas que também parecem uma alegria de aplicar. Neste espaço branco, Inclinar nasceu.

Hoje, a Tilt anuncia seu começo com dois elementos diários de make -up: rímel e protetor labial. Os dois produtos recarregáveis ​​receberam o Certificação de facilidade de uso Desde A fundação da artrite, Até agora, isso tem sido amplamente reservado para itens como garrafas de comprimidos e canetas. “Com as mãos trêmulas, é difícil abrir e fechar os produtos”, explica Glazer. “Nosso rímel não leva tantas reviravoltas para abrir, o que prejudicaria suas articulações, e nosso protetor labial tem um fechamento magnético. Ele se destaca e retorna imediatamente”. Nenhuma tração ou torção energética necessária. Os dois também têm um material macio e mole (o plástico rígido tende a ser difícil de usar para aqueles que têm desconforto articular, eu me digo glazer) e o rímel tem uma guerra feita sob medida projetada para o máximo controle.

Até a embalagem externa é intencionalmente ergonômica, com grandes abas que são fáceis de extrair que não requerem tanta destreza. “Só acho que há muita dignidade para poder fazer algo sozinho”, disse Glazer. “Mesmo uma pessoa sem nenhuma diferença física acharia difícil abrir caixas novamente e, novamente, e novamente, então eu realmente queria facilitar essa experiência”.

É verdade que a indústria faz progressos em direção à acessibilidade com marcas como Guiar a beleza E Kohl criativo Passeio para consumidores com deficiências visuais e uma função reduzida do motor, bem como gigantes como o lançamento de L’Oréal Dispositivos de beleza adaptados ; No entanto, o espaço para cosméticos eficazes e ergonômicos com uma estética luxuosa permanece amplamente inexplorada. “Queríamos que fosse acessível sem sacrificar a alegria e esse fator” legal “”, diz Glazer sobre a sensação elegante e levemente retrô da marca.

A marca também não para em um design adaptativo. As próprias fórmulas também não são irritantes, adaptadas até a pele mais hipersensível. Glazer tem psoríase, ela, portanto, garantiu que as misturas veganas e de crueldade estavam atualizadas com os padrões mais limpos, transbordando de atores calmantes e anti-inflamatórios, como açafrão, aveia coloidais e ceramídeos. “(Eles) estão seguros não apenas para mim, mas para qualquer pessoa com pele adicional e mais sensíveis ou simplesmente para estar mais consciente do que eles colocaram em seus rostos”, ela compartilha.

Basta dizer que a inclinação tem suavidade em seu coração, de seus componentes confortáveis ​​a embalagens externas fáceis abertas às próprias fórmulas reais. Além disso, a marca está atualmente abrindo um laboratório com a National Arthritis Foundation, onde outras empresas de beleza podem usar a busca de inclinação para criar seu próprio produto ergonômico. “Porque não devemos ser os únicos a ter mais fácil de usar”, disse Glazer. Maquiagem deve ser divertida para todos– Se você criar um ritmo imaculado na cara integral ou se safar com um golpe mínimo de Rímel.

