O mercado de construção russo está pronto para materiais reciclados?

No dia 1 de janeiro de 2025, entrou em vigor uma decisão governamental que introduz novos requisitos para a utilização obrigatória de materiais recicláveis ​​na produção de cimento, tijolo e muitos outros materiais. Isto tem consequências na construção de habitações, estradas e áreas verdes. Cada setor tem sua parcela de materiais recicláveis ​​no produto final.

Foi agora elaborada uma lista de materiais de construção feitos de materiais reciclados e que podem ser utilizados na construção e paisagismo. Os autores da lista – o Operador Ecológico Russo e DOM.RF – incluíram cerca de 90 itens na lista, por exemplo, produtos para mobiliário de canteiros de obras, materiais de impermeabilização e cobertura, produtos de instalação elétrica, materiais para rede rodoviária e paisagismo, ruas e soluções de interiores, reproduzidas em impressão 3D.

“A lista foi elaborada para promotores que pretendam implementar os seus projetos de acordo com as normas nacionais ‘verdes’ e os princípios de uma economia circular. O futuro reside numa abordagem que dê aos resíduos uma «segunda vida». A experiência dos principais promotores mostra que o uso competente de materiais recicláveis ​​torna os projetos mais eficientes e rentáveis ​​e aumenta o respeito pelo ambiente e a eficiência dos processos de construção. Contudo, hoje apenas 13% dos resíduos de construção são reciclados, por isso acreditamos que é necessário criar condições e incentivos para o desenvolvimento sustentável. uso em larga escala de materiais a partir de materiais. materiais recicláveis ​​na indústria”, disse Marina Slutskaya, diretora de desenvolvimento sustentável e cooperação internacional do DOM.RF.

A lista desenvolvida inclui um conjunto de materiais promissores e bastante inovadores, nota o Presidente da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da Indústria de Materiais de Construção da Associação Nacional dos Fabricantes de Materiais de Construção e da Indústria da Construção (NOPSM), Diretor Científico do Laboratório. do Desenvolvimento Sustentável da Infraestrutura de Transporte Internacional do Ministério da Economia Mundial “REU im. GV Plekhanov Stanislav Mamulat. Por exemplo, uma linha de materiais para paisagismo (caixas e poços para drenagem, pequenas formas arquitetônicas, azulejos, geogrelhas, etc.) feito de polímeros reciclados, mastiques betuminosos e materiais impermeabilizantes feitos de materiais de cobertura reciclados, substratos nutritivos de composto, etc.

Ao mesmo tempo, há uma série de tarefas e áreas de trabalho de grande escala que requerem maior desenvolvimento, acredita o especialista.

É necessário um programa coordenado pelo governo para avaliar, seleccionar e apoiar a implementação de desenvolvimentos eficazes de materiais verdes, seguido de estímulo ao investimento na capacidade de os produzir e utilizar. Com esta abordagem é possível criar indústrias de substituição de importações que utilizam materiais reciclados para produtos de alta tecnologia e margens elevadas. Por exemplo, a partir de garrafas plásticas (PET), são produzidas fibras de alta resistência (filomena) para materiais geotêxteis especializados, que ainda importamos (aliás, a tecnologia para a produção dos primeiros tipos de materiais geotêxteis a partir de polímeros reciclados – ” Dornit ” – já foi desenvolvido na URSS e colocado em produção com sucesso).

Não só a construção em si, mas também as reparações devem ser consideradas áreas importantes para a utilização de materiais reciclados. Para muitos tipos de materiais no setor rodoviário, estas são as atividades com maior utilização de materiais. É necessária a produção de equipamentos para o processamento e aproveitamento de resíduos (por exemplo, instalações de britagem e peneiramento, instalações de moagem e mistura de cinzas e escórias, concreto desmontado, concreto asfáltico, vidro, etc.). Esta área, acredita Mamulat, pode tornar-se um segmento “verde” independente da economia circular, garantindo a reciclagem eficaz nos complexos de construção e rodoviários não só dos seus próprios resíduos de construção, mas também dos resíduos da indústria, energia e outros sectores da economia.

A participação de recursos renováveis ​​na indústria de materiais de construção é baixa, afirma Andrey Burykin, Chefe do Departamento de Materiais Não Tecidos da TECHNONICOL. Os fabricantes, disse ele, estão dispostos a usar materiais recicláveis. “Ao nosso nível, desenvolvemos esta área há mais de dez anos, especialmente na área dos polímeros secundários. Vemos grandes perspectivas no mercado de materiais geossintéticos”, afirma Burykin.

Uma garrafa plástica comum pode servir de matéria-prima para uma enorme gama de produtos para diversos fins, observa. Dois tipos de fibras são produzidos a partir do PET flex (produto obtido após a reciclagem de garrafas). A primeira é a fibra comum, usada na construção de estradas, ferrovias, estruturas de fundação, colocação de dutos e sistemas de drenagem. O segundo tipo é uma fibra oca altamente encolhida usada como recheio de bens de consumo: recheios de roupas, cobertores, travesseiros, brinquedos.

No entanto, o desenvolvimento do uso de materiais recicláveis ​​na produção de materiais de construção é dificultado pela cultura extremamente baixa de gestão de resíduos sólidos na Rússia, diz Burykin. Em 2021, a quantidade de matérias-primas secundárias foi estimada em 200-220 mil toneladas por ano, e esse número cresce a cada ano. Ao mesmo tempo, a maior parte das embalagens é enviada para aterros em vez de para reciclagem. Se a situação não mudar, o descarte de matérias-primas terá que ampliar constantemente o mapa de aterros, apesar de sua construção custar bilhões de rublos ao estado, ressalta o especialista.

Precisamos mudar a cultura de gestão de resíduos, acredita. Actualmente não existe um sistema de recolha, a logística não está organizada e o número de processadores pode ser contado nos dedos de uma mão. “Para os fabricantes de materiais de construção, a estabilidade da qualidade das matérias-primas e dos seus volumes é muito importante. Encontramo-nos numa situação paradoxal: com um excedente de matérias-primas, os processadores estão menos de metade cheios. é muito difícil desenvolver e investir no processamento”, diz Burykin.

Até agora, o uso de materiais recicláveis ​​tem sido limitado pela demanda do mercado, disse a SOYUZCEMENT. Para aumentar o consumo de cimento utilizando matérias-primas recicladas, a associação propôs alterações nos códigos e regulamentos de construção, uma vez que o cimento sem aditivos é agora utilizado principalmente na construção. O aumento dos recursos secundários e das matérias-primas secundárias como aditivos no cimento sem um aumento no consumo de cimento adicional não levará ao cumprimento da tarefa do Estado, incluindo a redução das emissões de carbono na atmosfera. Em 2023, foram feitas alterações no GOST para cimento de construção em geral, que regulamenta o uso de aditivos na produção de cimento, no que diz respeito à inclusão de cinzas volantes nos aditivos obrigatórios para uso em cimento. “A remoção das barreiras à utilização de resíduos de cinzas e escórias terá um impacto ambiental significativo. Em primeiro lugar, a participação do clínquer na composição do cimento será reduzida, o que ajudará a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa libertados para a atmosfera durante a produção, e o volume de reciclagem de cinzas e resíduos de escórias aumentará significativamente.”

A norma atual para cimentos de construção em geral não limita os fabricantes de cimento na quantidade de aditivos naturais (calcário, pozolanas, glige) e artificiais (escórias de alto forno, cinzas, microssílica) recomendados para uso. Por exemplo, dependendo da área de aplicação do cimento e de sua classe, é permitida a introdução de escória de alto forno até 95% na composição do cimento e cinzas até 55%. “Infelizmente, a produção de cimentos multiaditivos é limitada pela demanda. E as fábricas foram forçadas a concentrar-se no mercado, que “exige” cimentos sem aditivos, dizem os especialistas.

Outro aspecto é a utilização de resíduos de construção na produção de materiais de construção. Como observa Denis Romanov, diretor técnico da ROKVUL, aproximadamente 100 milhões de toneladas de resíduos de construção são produzidos anualmente na Rússia, enquanto menos de um quarto desse volume é enviado para reciclagem. A maior parte dos resíduos de construção pode ser reciclada com sucesso e os materiais recicláveis ​​resultantes podem ser recolocados em circulação. “No entanto, até agora a situação deixa muito a desejar”, ​​diz Romanov. “Isso se deve em parte à baixa conscientização entre os desenvolvedores sobre os métodos modernos de reciclagem de resíduos de construção.” São necessários ajustamentos a nível legislativo, acredita o especialista. De acordo com o inquérito, os próprios promotores acreditam que é necessário alterar os mecanismos de influência económica (84% partilham desta opinião), nomeadamente através da introdução de benefícios para a reciclagem e multas para a eliminação não amiga do ambiente. Também entre as três principais alterações legais para desenvolvedores estão a especificação da responsabilidade do desenvolvedor (74%) e a introdução de requisitos claros para processamento (69%).

“O problema também é seriamente afetado pelo fator financeiro”, afirma Romanov. “Isso é o que impede muitos, mas provamos com nosso próprio exemplo que o alto custo da reciclagem nada mais é do que um custo estereotipado de descarte e reciclagem para Moscou. O envio de resíduos de lã de rocha para aterro custa em média 850 rublos por metro cúbico. A reciclagem do mesmo volume custa 672 rublos. mas também financeiramente rentável.”

O uso de materiais reciclados tem sido uma prática comum há muito tempo, diz Vladimir Lifantiev.

“Há muito tempo existem padrões que determinam quantos tijolos e sucata intactos devem permanecer quando uma parede é demolida. Nos tempos soviéticos, as cinzas de um depósito de cinzas eram frequentemente utilizadas na construção; nem todas as regiões tinham os mesmos usos. Estas tecnologias são muitas vezes recicláveis ​​ou são utilizados materiais que contêm materiais recicláveis ​​na construção de fundações, mas na parte ártica do país, por exemplo, onde as casas são construídas sobre palafitas, há muito menos tecnologias deste tipo. oportunidades”, disse ele. Ele.

Valeria Gulimova, diretora executiva da associação para a promoção da economia circular “Resurs”, acredita que entre as regiões russas já existe um líder na utilização de materiais reciclados na construção – esta é a região de Moscou. Aqui, esse trabalho é estimulado tanto pela construção ativa quanto por um sistema de monitoramento que evita que as empresas simplesmente joguem fora os resíduos da construção, diz Gulimova.

“Na região, eles não só punem os negligentes, mas também ajudam as empresas conscientes a expandir o mercado. Mas, em geral, a Rússia tem boas tecnologias, por exemplo, instalações móveis de britagem no local, foi criada toda uma abordagem de trabalho”, afirma. desmantelamento”. Tudo isso contribui para o desenvolvimento do mercado.”