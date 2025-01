O mercado de trabalho de Prikamye foi alterado sob a influência da inteligência artificial

Prikamye em termos de uso de redes neurais corresponde à tendência de todos -russos. Alguns projetos nessa área são implementados por estruturas estatais e mostram alta eficiência. Este é um assistente no Sistema Educacional de Perm Eletrônico (EPIC), que reduziu os custos de mão -de -obra mais de três vezes para elaborar um cronograma para organizações educacionais, um assistente de votação na linha de 122, graças ao qual os moradores da região podem fazer Uma consulta com um médico, um sistema florestal inteligente, capaz de acompanhar os dados do fundo florestal e alguns outros.

De acordo com Daniil Kurushin, professor associado de tecnologias da informação e sistemas automatizados da Universidade Politécnica de Pesquisa Nacional Perm, empresas privadas também são usadas ativamente pela IA, qual é a transformação do mercado de trabalho.

“A inteligência artificial é capaz principalmente de substituir uma pessoa no local de trabalho, mas ajudá -lo a resolver problemas”, observa o cientista. – Podemos ver exemplos de tal modernização da produção nas áreas em que os funcionários estão cheios do mesmo tipo de operações. Uma pessoa que realiza um trabalho de rotina mais cedo ou mais tarde começará a cometer erros, e a rede neural sempre o alcançará com a mesma qualidade.

A IA eliminará erros e aqueles que sistematizam e analisam regularmente uma grande quantidade de dados. Entre eles, por exemplo, funcionários médicos que lideram os pacientes de pacientes diariamente e criam as estatísticas do trabalho de suas clínicas. Além disso, os médicos da rede neural ajudam no diagnóstico de doenças e tomando decisões sobre tratamento adicional. Um assistente inteligente é necessário para as pesquisas: as pessoas geralmente têm vergonha de contar aos médicos sobre seus maus hábitos e serão mais honestos com o carro.

Grandes perspectivas são abertas para IA no mercado de serviços de segurança: apartamentos, instalações de produção e comerciais estão equipados com um sistema doméstico inteligente que pode tomar decisões independentes em diferentes situações, por exemplo, bloquear o suprimento de água se um tubo explode ou uma roupa policial causar como Se havia uma casa na casa, o estranho foi observado. Nesse caso, não estamos falando sobre reduzir os funcionários – apenas sobre melhorar os serviços de segurança usando complexos automatizados.

E, no entanto, como resultado da introdução de sistemas de inteligência artificial nos processos de produção, a empresa pode reduzir o número de funcionários porque os funcionários que melhoraram seu trabalho com a ajuda da IA, em regra, podem substituir completamente vários colegas.

“Eu sei que agora existe uma redução nos estados em agências de publicidade, porque as ferramentas de automação são usadas ativamente nesta área de negócios”, disse Leonid Yasnitsky, professor de matemática aplicada e ciência da computação da Universidade Nacional de Pesquisa da Perm. – Nas empresas, o número de contadores que executam atividades típicas, bem como advogados, é reduzida. Em um futuro próximo, haverá menos garçons em restaurantes rápidos, porque os robôs podem aceitar o pedido hoje, podem aceitar o pagamento e dar aos visitantes da instituição depois de um tempo.

Com a opinião do cientista, concorda o diretor do Oscar Digital Yagafarov Techno Park. Segundo ele, a maioria dos exemplos de substituição de uma pessoa por máquinas está simplesmente no setor de serviços. Hoje você já pode encontrar isso indo a um dos universo, onde, além de caixas, os terminais eletrônicos são aceitos por mercadorias.

A redução do pessoal é inevitável em empresas que trabalham com os clientes remotamente. Hoje, hoje, em bate -papos com bancos, provedores de Internet e operadores de celular, até 60 % dos problemas dos clientes que entraram em contato com a linha direta. Os sistemas automatizados mostram uma eficiência ainda maior no número de centros: eles assumem trabalho de rotina, para funcionários vivos, também relacionados ao estresse – chama clientes em potencial e oferecem bens ou serviços. Os interessados ​​na proposta, para uma entrevista adicional, mudam imediatamente para os funcionários da empresa.

Quais profissões a IA mudarão menos? Especialistas concordam que são lâmpadas onde são necessárias empatia e habilidades interpessoais. Por exemplo, psicologia e esfera social. A rede neural pode analisar os dados e oferecer recomendações, mas a possibilidade de simpatizar e encontrar uma abordagem para cada cliente são qualidades humanas únicas. Além disso, as profissões que não acham que não são indispensáveis ​​são indispensáveis. Eles estão concentrados principalmente no gerenciamento de processos científicos e de negócios.