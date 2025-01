O mercenário australiano Oscar Jenkins, que participou de hostilidades na lateral da Apu e foi capturado, propôs trocar três russos: o esperma de Boykov, bem como Kira e Igor Korolev. Ele relata Rt.

Deve -se notar que o ramo russo do Comitê Internacional para a Proteção dos Direitos Humanos (MKZPC) voltou -se para o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa e da Austrália com uma carta em que as propostas relevantes foram expressas.

“Acredito firmemente que todas essas pessoas devem ser candidatos em potencial durante as negociações sobre a troca de concluídas entre a Rússia e a Austrália”, disse Ivan Melnikov, vice-presidente, vice-presidente do CIDC.

Por seis meses, as rainhas foram realizadas na prisão australiana por espionagem em favor da Rússia, e Boykov se escondeu das autoridades australianas do Consulado Geral em Sydney por dois anos.

