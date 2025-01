O mesmo casamento do mesmo sexo de Uttar Pradesh, farto de maridos abusivos, 2 mulheres se casam em Gorakhpur

Animados com seus cônjuges alcoólicos e abusivos, duas mulheres em Gorakhpur de Uttar Pradesh deixaram suas casas e se amarraram.

Kavita e Gunja, também conhecidos como Bablu, se casaram no templo de Shiva, famoso como Choti Kashi, em Deoria na noite de quinta -feira.

Fartos dos hábitos de bebida do marido, duas mulheres se conectaram no Instagram e se tornaram amigas. Eles permaneceram em contato um com o outro por seis anos antes de se casar. Ambos sofreram violência doméstica nas mãos de seus maridos.

No templo, Gunja assumiu o papel do namorado, colocou um Vermillón (Singio) Na testa de Kavita, eles trocaram guirlandas com ela e fizeram os sete Pheras.

Uma mulher disse que seu marido, alcoólatra, a agredia todos os dias. Ele tem quatro filhos e decidiu voltar à casa de seus pais depois de suportar a violência repetida. A outra mulher disse que seu marido também bebeu excessivamente e falsamente a acusou de infidelidade, o que a levou a deixá -lo.

“Nós atormentamos a bebida e o comportamento abusivo de nossos maridos. Isso nos levou a escolher uma vida de paz e amor. Decidimos morar em Gorakhpur como casal e trabalhar para nos manter ”, disse Gunja dizendo para Agência de notícias PTI Em seu relatório.

As mulheres disseram que estão determinadas a ficar juntas e que não permitirão que ninguém as separará. Embora atualmente não tenham uma casa permanente, planejam alugar um lugar para morar.

Uma Shankar Pandey, o padre do templo, disse que as mulheres compraram guirlandas e vermilonas, completaram os rituais e deixaram silenciosamente.

(Pratap Singh Ram ingressos)