"O mesmo que então tenta esconder": Tenistas que jogam sujeira contra o pecador, uma bomba de advogada

É mencionado Jamie Singer E é um dos advogados que seguiu o caso Trevo Por Jannik Sinner. O tenista do sexo foi decidido para o Faça com três meses Ao aceitar a proposta de Wada e no Sky News, o profissional explicou como chegou à decisão.

“Eu acho que eles são Sempre Hawk – Ele começa – quando ele é outro jogador envolvido em uma situação semelhante e tenta se esconder quando eles estão envolvidos “. Isso explica por que alguns consideram a desqualificação como algo” muito injusto – ele acrescenta – o pecador não se beneficiou de nenhuma forma de favoritismo. Desde o início, foi realmente avaliado em um processo manual. Demorou algum tempo para convencê -lo de que fazer um acordo era a coisa certa a fazer. E novamente: “Melhor oferecer a oferta do Wada O que procurar a bolsa, com o risco de ter sido punido por um período muito mais longo, de um a dois anos.





O desejo de Thes de Lusanna o 16 e 17 de abril A antes do tribunal de arbitragem esportiva, mas agora não há necessidade disso. Em sua intervenção na TV local, Singer também contou como era a reação de Sinner: “Jannik diz que se sente de uma maneira bastante difícil – concluiu o advogado – mas ele aceita que todos têm o direito à sua opinião. O tênis não tem lá ‘ Oportunidades para conhecer todos os detalhes da história, para que eles simplesmente expressem opiniões.