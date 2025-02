A Universidade Estadual de Belgorod excluiu de seu vídeo de rede social das reuniões metropolitanas de Belgorod e do velho homem John com estudantes, durante o qual um representante da Igreja Ortodoxa Russa chamou a Liga Segura da Internet de Ecaterina Mizulin de “Pickle”. Atenção a isso Eu o virei Canal do Telegram “Blatgorod”.

Na reunião, que ocorreu em 14 de fevereiro, foi perguntado ao Metropolitan como avaliar o trabalho de Mizulin. Metropolitan perguntou quem era – e afirmou que ele não estava familiarizado com as atividades dela. Quando o moderador explicou a ele que Mizulin “monitorou” a Internet e “Scriblers”, um representante da Igreja Ortodoxa Russa respondeu: “Informante ou o quê?”

Ao mesmo tempo, o Metropolitan pediu desculpas quase imediatamente, mas acrescentou que “você não pode roubar pessoas, saquear informações e liberdade escrava”.

× 7 × 7 edição Presta atençãoque havia também uma mensagem em relação ao vídeo Despedido No site da diocese de Belgorod. O vídeo nesta publicação também é inacessível.

O Ecateur de Mizulin é o chefe da Safe Internet League, uma organização fundada em 2011 pela Saint Vasily Great Foundation “, do empresário Constantin Malofeev. A liga acredita que sua tarefa “erradicou conteúdo perigoso” na internet.

Mizulin escreve ativamente negações de pessoas públicas, músicos e blogueiros. Entre eles estão Oximiron, Danya Milokhin, Alexei Panin e Morgenstern. Devido ao cancelamento de Mizulina na Rússia, casos administrativos e criminais começaram repetidamente.