O milionário tecnológico de Bryan Johnson agrada à ação contra o pobre AQI, após a produção abrupta do podcast de Nikhil Kamath

Bryan Johnson, o milionário tecnológico, está nas manchetes depois que ele deixou o show do bilionário indiano Nikhil Kamath cedo devido à baixa qualidade do ar. Desde então, o AQI tem sido a questão da discussão. O influente antienvelhecimento fez um comentário cético quando ele alertou os índios contra a condição abismática de viver em baixa qualidade do ar.

Sugerindo que uma solução para a baixa qualidade do ar é mais importante para a saúde dos cidadãos do país do que curar os pobres. Qualidade do ar.

Anexada a esta publicação foi um meme que mostra Bryan Johnson usando uma máscara em 130 AQI contra Delhiitas que vivem confortavelmente em 300 AQI. Para representar o povo de Délhi, o meme usa uma cena do filme Taare Zameen Par. Em particular, um AQI entre zero e 50 é considerado bom, entre 51 e 100 satisfatório, 101 e 200 moderado, 201 e 300 pobres, 301 e 400 muito pobre e 401 e 500 grave.

Facilitando a razão pela qual a produção abrupta do podcast de Nikhil Kamath, Bryan Johnson explicou que era difícil para ele respirar corretamente, apesar de estar dentro e ter seu próprio purificador de ar. Durante o podcast, Bryan Johnson apareceu em uma máscara e revelou que sofria de um sentimento de ardor em sua garganta dentro de apenas três dias depois de estar na Índia e também tinha erupções cutâneas.

Reação em redes sociais Um usuário declarou: “Este meme é ouro, independentemente de como as pessoas sobrevivem em Delhi é algo realmente estranho”. Outro usuário declarou: “Sabemos que ele venderá um purificador de ar abaixo. Durante essa viagem, ele foi para Xangai, que é onde são feitas as fábricas que constroem os purificadores de ar circular mais baratos. Para a maioria dos casos de uso, os melhores purificadores de ar são Feito na Coréia do Sul, Coway, Rabbitair, Winix.

Um terceiro usuário comentou: “Obrigado por lembrar isso por meio de uma plataforma importante. @nikhilkamathcio é tudo com todas as iniciativas possíveis para novas empresas de tecnologia climática. Esperamos ver uma mudança melhor na próxima vez. ser visto “.

