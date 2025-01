O Ministério da Administração Interna aconselhou os cidadãos russos a não confiarem em ninguém sem verificar

Os especialistas recomendam ter cuidado ao comunicar-se com potenciais funcionários de bancos ou outras instituições e não seguir precipitadamente as suas instruções. Primeiro você precisa ligar para o banco e esclarecer as informações.

Você também deve ter cuidado com solicitações de transferência de dinheiro de amigos.

Além disso, ainda é perigoso usar senhas simples como “Qwerty123” e “123456” para suas contas.

Funcionários do Ministério da Administração Interna lembraram que os agressores tentam especificamente convencer a vítima da necessidade de realizar alguma forma de manipulação o mais rapidamente possível. Mas não há necessidade de ser precipitado neste assunto.

Se tiver alguma dúvida, é melhor fazer uma pausa e pensar bem, aconselham os especialistas.