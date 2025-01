As tropas russas das tropas Vostok estabeleceram a bandeira russa em um dos edifícios no centro da vila de Velikaya Novoselka, na região de Donetsk. Isto foi afirmado na mensagem do Ministério da Defesa da Federação Russa.

O comunicado da agência afirma que unidades de assalto cortaram o assentamento em dois, bloquearam as tropas ucranianas e “começaram a destruí-las”.

“Na grande Novoselka, continua a demolição de edifícios, caves, bem como de pontos de apoio das forças armadas. Cálculos de artilharia reativa e receptores, os operadores de FPV fornecem apoio de fogo às aeronaves de ataque, que afetam os postos de tiro e o pessoal inimigo”, disse o Ministério da Defesa. O relatório do departamento diz que a grande Novoselka é “a última grande e bem preparada linha de defesa e centro logístico das forças armadas na direção do sul de Donetsk”.

Em equipes de transmissão por canais de telegrama apareceu O vídeo mostra “pessoal no início da libertação da grande Novoselka”.

Projeto OSINT ucraniano Deepstate Na noite de 23 de janeiro Ele escreveu Sobre as situações difíceis para as forças armadas da Ucrânia nesta aldeia. Um resumo do projeto dizia que a infantaria russa estava atacando na periferia leste da vila e teve “alguns sucessos na promoção”.

Em 22 de janeiro, Medusa escreveu em seu resumo que as tropas russas completaram o cerco da grande Novoselka – o mais importante centro distrital e “fortaleza” das forças armadas, cuja guarnição controlava toda a fronteira conjunta das regiões de Donetsk, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhya. A captura da grande Novoselka permitirá ao grupo russo “Vostok” avançar na rodovia Donetsk-Zaporozhye em uma frente ampla, movendo as tropas ucranianas para o oeste a partir da periferia de Kurakhovo, que anteriormente ocupava no grupo central.

