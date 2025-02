O Ministério da Defesa da Federação Russa relatou o ataque em massa de drones ucranianos na noite de 13 de fevereiro. Segundo a agência, os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 83 drones em nove regiões da Rússia.

37 Drones foram destruídos no território da região de Bryansk, 12 drones – nos territórios da região de Dick e Liptak, nove na região de Tver, três nas regiões Belgorod, Kaluga, Smolensk e Voronezh e a outra na região de Rostov.

Como resultado da queda de saltos para uma aeronave não tripulada na estação de ventilação Lipetska, um funcionário da empresa recebeu ferimentos de fragmentação, disse o governador de Lipetsk, Igor Arlamonov. A vítima é hospitalizada, o trabalho da estação de ventilação não foi violado, disse o chefe da região.

Os acidente de drone também caíram no território de duas casas particulares. Sem vítimas. Em inúmeras partes do lipético à noite, havia uma insortitividade de eletricidade. Logo a fonte de alimentação foi reformada na cidade, de acordo com o chefe da região. A ameaça de um ataque de drones também foi nomeada em Yelets e Grazi Cities, bem como em suas áreas.

Na região de Voronezh, as janelas de várias casas particulares foram danificadas por uma onda explosiva de drones demolidos, drones danificaram o oleoduto, disse o governador regional Alexander Gusev. De acordo com informações preliminares, não há vítimas.

Nas regiões de Bryansk, Rostov e Kaluga vítimas e destruição na Terra. As autoridades de outras regiões ainda não comentaram o ataque. No norte de Ossétia, foi declarado um ataque de drones.

Canais russos de telegrama “Cuidado, notícias”,,, “Base” E Purê Dados os habitantes locais, eles relataram aeronaves não tripuladas e caíram, provavelmente seus fragmentos na Gomela da Bielorrússia. Segundo os canais, os moradores da vila de Romusovichi, drones sob Gomela, relataram Gomel Microdistrict Volotov e Novobelitsky County. As autoridades locais não relataram oficialmente drones.