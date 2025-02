Em 1º de fevereiro, as forças armadas da Ucrânia correram um golpe de foguete para a escola na região da cidade do juiz Kursk, disse o Ministério da Defesa da Rússia.

O Departamento Militar Russo afirma que os sistemas de defesa anti -Airrafra registraram o lançamento de mísseis ucranianos da região de Sumy. O tipo de foguete não está listado.

O sopro dos internatos em julgamento no Ministério da Defesa da Rússia foi chamado de “provocação” destinada a “remover a opinião do mundo” do “regime Kiavian Kiivian, cometido na vila da região de Kurk”.

Na noite de 1º de fevereiro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, postou um vídeo com um prédio destruído e pessoas feridas (publicadas anteriormente pela equipe sagrada das forças armadas da Ucrânia – diz -se que tem as consequências de um golpe). Zelensky afirmou que o internato foi aplicado à bomba aérea russa no internato. “É assim que a Rússia paga por complementos de guerra, uma região de Dick, um território russo, um internato com civis se preparando para a evacuação. <...> Eles destruíram o prédio, embora houvesse cerca de uma dúzia de civis “, escreveu Zelensky.

1º de fevereiro, os ativistas locais relataram estagiários do internato sobre a “fonte no local”. Segundo eles, a bomba aérea foi reduzida para o internato, 94 pessoas estavam sob as ruínas.

Mais tarde, um representante das forças armadas das forças armadas em Sudge, Alexei Dmititraskovsky, disse que as tropas russas chegaram ao prédio da escola. Segundo ele, os civis estavam no prédio. O fato de as tropas russas também terem sido atingidas por tropas russas no pessoal geral das forças armadas da Ucrânia.

Os “comissários militares” russos escreveram que, antes do impacto antes do impacto, o lançamento de quatro foguetes em Sudge da região de Sumy, na Ucrânia, havia sido registrada.