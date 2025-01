As tropas russas assumiram o controle de Velika Nonoselka Veli Selo na região de Donjecsk, disse o Ministério da Defesa da Rússia.

O departamento militar relatou que assumir o controle sobre Velikoselk foi o resultado de “ações ofensivas ativas” 5 dos guardas, separadamente a Brigada Tenkon 36.

Dois dias antes disso, o Ministério da Defesa informou que os soldados montaram uma bandeira russa em um dos edifícios no centro de Velika Novoselka. Na mensagem, a vila foi chamada “a última na direção de Yuzhno-doneska grande e bem preparada linha de defesa e o nó logística das forças armadas”.

O Projeto Osant Ucraniano DeepState escreveu uma situação difícil para as forças armadas da Ucrânia em Velika Novoselki na noite de 2 de janeiro. Na 110ª brigada mecanizada separada, com o nome do general Krnge Mark Nesruchko Forças Armadas em 26 de janeiro, comentando a situação em Velika Novoselki, Eles disseramQue não há ameaça ao meio ambiente das unidades ucranianas. “Na área em que Cordon estava ameaçado, nossas unidades estavam saindo habilmente, usando condições climáticas. Isso não significa que deixamos completamente a cidade, as batalhas em Bolshaya Novoselka continuam. Todas as ações visam minimizar suas próprias perdas e a derrota máxima do inimigo “, afirmou o comunicado.

À noite relata sobre a pessoa em geral das forças armadas Isso é ditoQue na área de Velika Novoselki, os conflitos continuam.