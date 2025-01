O Ministério da Defesa de Türkiye promete

Türkiye continuará tomando medidas decisivas contra terrorista Organizações que ameaçam a integridade territorial da Síria e da estabilidade regional, disse uma autoridade sênior de defesa na quinta -feira.

Brigue. Almidante Zeki AkturkO porta -voz da Turquia do Ministério da Defesa reafirmou o compromisso do país em combater grupos como o Pkk/pyd/ypg/sdg e Duende (ISIS), dizendo que “formações terroristas ou faits unilaterais na região não seriam permitidos”.

“Continuaremos a tomar medidas preventivas e decisivas contra todos os grupos terroristas”, disse Akturb uma sessão semanal de notícias da imprensa em Ancara.

Ele disse que eles manterão uma estreita cooperação com o novo governo na Síria para melhorar a capacidade de defesa e segurança do país devastada pela guerra e facilitar o retorno voluntário, seguro e digno dos sírios.

Uma delegação do ministério visitou a Síria na quarta -feira para discussões técnicas, acrescentou.

“Como Türkiye, continuaremos apoiando o povo sírio, como fizemos até agora”, disse ele.

“A visita de ontem é significativa, pois marca a primeira delegação e o primeiro contato da sede do nosso ministério na Síria. Durante a reunião, houve uma troca mútua de opiniões sobre o que pode ser feito nos campos de defesa e segurança, particularmente sobre o Esforços conjuntos para combater organizações terroristas que representam uma ameaça para a Síria e Türkiye.

– Operações militares no Iraque, Síria

O Akturb também enfatizou que as forças turcas estão realizando operações antiterroristas “contínuas e abrangentes” para eliminar ameaças em sua fonte.

“Na semana passada, 57 terroristas foram neutralizados nas operações anti -terroristas realizadas no norte do Iraque e na Síria, que levaram o número total deste ano para 278”, disse ele. “Além disso, três terroristas do PKK se renderam na semana passada. Reiteramos para nos render à justiça turca é a única opção viável para terroristas”.