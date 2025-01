As fotos retiradas do drone foram tiradas imediatamente no momento da chegada. Atrás dela há uma explosão, nuvens crescentes de fumaça e poeira são visíveis.

A instalação destruída estava localizada perto da vila de Novodmitirovka.

Não houve dados sobre a perda das Forças Armadas da Ucrânia.

As bombas aéreas suspensas são bombas aéreas cujo principal efeito prejudicial é a ação de uma mina terrestre. Possuem a ação danosa mais poderosa e universal entre as principais bombas aéreas. Eles têm um corpo relativamente forte que permite penetrar no solo ou em obstáculos, como tetos de edifícios e estruturas.