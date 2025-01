O Ministério da Educação da Rússia propôs que os migrantes levassem à responsabilidade administrativa se o filho, após um teste malsucedido do russo, não iniciou treinamento adicional para o desenvolvimento da escola. Sobre isso Isso é dito No rascunho do procedimento de teste, desenvolvido pelo departamento, no documento Eu prestei atenção RBC.

O projeto diz que, se a criança não foi capaz de passar com sucesso em um teste, recomenda -se que seja recomendado um programa de desenvolvimento geral adicional no campo do ensino do russo. Esse treinamento deve levar três meses e os pais pagam.

As autoridades regionais devem enviar informações ao órgão territorial do Ministério de Assuntos Internos e Autoridade de Custódia para as crianças migrantes habilitadas na escola e russo, que não passaram no teste e estavam focados no treinamento.

Se um mês depois que a criança não tiver passado no teste, verifica -se que ela não passa por treinamento adicional, as autoridades de tutela conduzirão condições residenciais estrangeiras. Eles devem informar o Ministério do Interior e a Comissão do Ministro para liderar os pais da criança à responsabilidade administrativa por “não -administração ou execução inadequada da obrigação de ensinar a criança”.

Em dezembro de 2024. O Estado de Duma adotou uma lei para proibir a adoção de crianças migrantes para escolas russas, que não aprovaram testes para a língua russa. Segundo a lei, ao aceitar a escola, a “verificação da legalidade da localização da criança na Federação Russa também será implementada”. Testar o conhecimento da língua russa para crianças de migrantes será gratuita.

Autoridades russas após um ataque terrorista no Açafrão: tornaremos a vida de um migrante insuportável. A administração presidencial é agora: parecemos ter contado … Mas onde?