O Ministério da Emergência na região de Murmansk diminuiu o número de incêndios de 7% em 2024

Na região de Murmansk, foram resumidos os resultados do trabalho de vigilância e o trabalho preventivo do Ministério da Emergência para 2024. A principal realização foi uma diminuição no número de incêndios de 7% em comparação com o ano anterior, o que é o resultado de um trabalho preventivo eficaz e o aumento da supervisão, relata o Ministério das Emergências na região de Murmansk.

Os custos anuais dedicados ao resumo dos resultados e à determinação das tarefas para 2025 reuniram os líderes das organizações territoriais, os departamentos de supervisão de incêndio, bem como os representantes do ramo de Murman da Sociedade Voluntária de Fogo All -Russia . Os participantes discutiram métodos de redução adicionais para o número de incêndios e prevenção da morte das pessoas.

Como parte do evento, ocorreu uma visita ao KOLA MMC para se familiarizar com o sistema de segurança contra incêndio da empresa.

Para 2025, são determinados trabalhos prioritários: fortalecimento da prevenção, a introdução de tecnologias modernas e o treinamento avançado dos funcionários, a fim de evitar ferimentos e mortes em incêndios.

Recentemente, a MK em Murmansk escreveu que os funcionários do Ministério de Emergência Murmansk lideraram ataques preventivos em cooperativas de garagem para lembrar aos proprietários a importância da conformidade com as regras de segurança contra incêndio.