O Ministério da Justiça da Rússia atualizou o registro de “agentes estrangeiros”, adicionando sete pessoas a ele.

A lista inclui:

Jornalista Vladimir Raevsky;

Zicer de fumaça de pedagogoga (extratos);

Jornalista “Serviço Russo Bi-Bi-Si” Ilya Abishev;

Jornalista da BBC russa Elizabeth Focht;

jornalista Andrei Nonashov;

Blogueiro Anton Suvorkin (Anton S);

Jornalista Dmitry Sukharev.

A notícia é complementada

Zitser Smoke é professor, fundador da Escola de Educação Informal em São Petersburgo “Orange” e Anfitrião “Você não pode amar o programa”. No início de fevereiro, uma editora de Medus é publicada pelo Livro do Zitser de fumaça “Love in the Context of Turbulence”. Agora você pode fazer um livro antes -Stain.