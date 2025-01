A administração geral do Ministério da Justiça da Rússia, em Moscou, entrou com uma ação no Tribunal de Kuntsevsky sobre a liquidação da fundação de uma pessoa transgênero, escreve Ria Novosti em relação à fonte.

No site da quadra especificadoque o processo foi registrado em 24 de janeiro. Outros detalhes do cartão não são fornecidos.

Em fevereiro de 2024. O Ministério da Justiça Desejado Financiar liquidação após uma auditoria planejada, disse o diretor Yael Demedetskaya. De acordo com sua lei de auditoria, ele deu citações de participantes em um dos seminários de 2017, retirados de um vídeo em redes sociais. O Ministério da Justiça concluiu que “normas morais e culturais básicas, fundamentos religiosos, instituições de casamento, valores familiares da sociedade” influenciaram as discussões no seminário e também realizaram “propaganda ativa de permissão, imoralidade e egoísmo”.

O diretor da Fundação Yael Demedetskaya disse que trabalhou recentemente “muito tranquilo”: “Houve reuniões internas, os psicólogos escreveram trabalho e conduziram pesquisas”. “É claro que temos que enviar relatórios e não queríamos aceitar o último. Agora recebemos uma carta após a qual ficou claro o porquê”, disse ela.

A Fundação Transger apareceu em 2007 e cresceu do Transger.ru, com a ajuda, da qual as reuniões do grupo de apoio a traduções russas foram inicialmente coordenadas. Alguns anos depois, foi aberta uma clínica na qual eles ajudaram se uma pessoa precisasse de assistência médica em uma passagem de transgêneros. Em 2017, os fundadores do projeto, Yael e Andrei Demedetsky, deixaram a Rússia por causa do risco de perseguição.

A Fundação Transger por 22 anos ajudou a traduzir na Rússia. Pertencia à clínica mais progressiva do país Agora o projeto foi eliminado. Sua história de “Medusa” disse os fundadores