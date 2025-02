Publicado Ministério da Justiça da Rússia decretos Na maneira atualizada de manter o registro de “agentes estrangeiros”. O departamento sugeriu um suplemento ao registro com dados sobre os detalhes da conta “Inoage” especial. Como observado “Vedomos” E “Kommantant”Esses dados não serão considerados detectando segredos bancários.

Vladimir Putin assinado A lei sobre a criação de relatórios especiais sobre as bordas no final de dezembro de 2024. De acordo com o documento, as pessoas anunciaram na Rússia com “agentes estrangeiros” devem abrir contas especiais nas quais sua receita de atividades criativas, juros sobre depósitos e participação conjunta nas organizações, bem como lucro com a venda e aluguel de imóveis e tráfego .

Eles só poderão usar fundos após a remoção do status “Inoage”.

“A lei proibirá os vilões às custas dos cidadãos e do país que emitiram. Os fundos ganhos na Rússia não devem ser usados ​​contra ela”, comentou o presidente do estado de Duma Vyacheslav Volodin sobre a lei.