O Ministério da Saúde da Rússia preparou emendas nas quais ele propõe introduzir exercícios obrigatórios para universidades médicas de pós -graduação que estudam às custas do orçamento. Isso foi relatado por um kommersant em relação ao documento do departamento.

A iniciativa do Ministério da Saúde inclui emendas à lei sobre educação. seguro).

Os graduados confiscados no Departamento de Orçamento poderão selecionar a região e a organização médica. Eles terão que encontrar um emprego dentro de um ano após a formatura ou a faculdade. Se isso não acontecer, terá que compensar os custos de treinamento orçamentário no valor de duas vezes.

A fonte de Kommant no Ministério da Saúde confirmou que uma conta apropriada está realmente preparada. A inovação de estudantes que já estão estudando o orçamento afetará.

Segundo advogados, a Alina, de Alina, a introdução de condições como emprego obrigatório “limita a disponibilidade de educação e a liberdade de escolha do trabalho”. Em troca, o diretor da NMIC nomeou Almazov, o Ministério da Saúde da Federação Russa, Jevgeny Shlyakhto, acredita que a iniciativa melhorará a qualidade da atenção médica primária e ajudará a resolver problemas com a falta de funcionários no setor.

No relatório de especialistas na escola de economia superior Foi ditoIsso no sistema de saúde russo que falta. Em particular, o número de médicos em instituições médicas subordinadas ao Ministério da Saúde da Rússia diminuiu de 608,7 mil em 2000 para 541,5 mil em 2022. Ao mesmo tempo, o número total de médicos no país no mesmo período aumentou de 680,2 mil para 744,1 mil. Segundo os autores do relatório, este é um sinal do movimento de trabalhadores médicos do estado para o setor não -estado.