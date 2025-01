O Ministério da Saúde recomendou como se comportar ao liberar reféns

O chefe do Ministério da Saúde Mental do Ministério da Saúde, Dra. Gila Budenheimer, chamou os cidadãos israelenses com uma mensagem oficial sobre métodos de adaptação psicológica no contexto da operação “asas da liberdade”.

O Dr. Budenheimer enfatizou que esse período é extremamente difícil para a sociedade:

“Todos conhecemos uma ampla gama de emoções fortes. Por um lado, uma grande alegria no retorno dos reféns, por outro lado, uma ansiedade constante. A emoção para aqueles que retornaram, ansiedade para aqueles cujo destino permanece desconhecido, o medo de novas notícias trágicas. Além disso, vivemos em condições de incerteza quando a transação pode ser perturbada a qualquer momento.

Ele também observou que a sociedade israelense tem uma força interna e a capacidade de superar esses testes:

“Vamos enfrentar isso. Vamos deixar esse período mais forte do que antes – tanto no nível individual quanto como empresa. Peço a todos que demonstrem responsabilidade, que estejam atentos aos queridos seres, a liderar um diálogo sensível e aberto. É apenas dessa maneira que podemos superar o mal e manter a esperança.

A mensagem específica diz:

O Ministério da Saúde de Israel publicou recomendações para o apoio psicológico da população durante a operação “asas da liberdade” (מבצ 13 “כ thismpances β ור”). Aqui estão os principais pontos:

Reconhecimento de emoções: É normal sentir uma ampla gama de sentimentos – da alegria à ansiedade. É importante alcançar suas emoções e compartilhá -las com seres queridos.

Nova restrição de consumo: Recomenda -se receber informações de fontes oficiais em determinados intervalos de tempo, evitando imersão excessiva em notícias e rumores.

Evite conteúdo chocante: Você deve se abster de assistir a vídeos e documentos assustadores distribuídos por organizações terroristas.

Comunicação com crianças: É importante discutir a situação atual com as crianças, explicando o que está acontecendo com elas em um nível acessível.

A luta contra a desinformação: É necessário interromper a propagação de rumores maliciosos e confiar apenas em fontes oficiais de informação.

Respeito pela privacidade: A privacidade dos reféns liberados e de suas famílias deve ser respeitada, o que lhes dá a oportunidade de se adaptar gradualmente a uma nova realidade.

O ministério destaca a importância do apoio mútuo e do diálogo constante entre as pessoas para superar as dificuldades e fortalecer a estabilidade psicológica pessoal e pública