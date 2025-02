O Ministério das Relações Exteriores israelense foi publicado em seu site Um lembrete de cidadãos israelenses que também têm cidadania russa que, no caso de uma viagem à Rússia, eles serão considerados exclusivamente como cidadãos russos.

O recurso observa separadamente que as pessoas com dupla cidadania na Federação Russa se enquadram nas leis russas na área de redação para o exército, bem como as demandas pela entrada e partida do país.

No Ministério das Relações Exteriores, Israel também é que uma pessoa com dupla cidadania também poderá entrar na Rússia na Rússia na ausência de passaportes russos e não será mais capaz de transcendê -lo. Esperando pela produção de passaporte, afirma o departamento, pode “levar muitos meses”.

O Ministério das Relações Exteriores israelense anunciou um lembrete semelhante nos primeiros dias de invasão total da Federação Russa na Ucrânia, lembre -se das notícias israelenses. Por que o novo lembrete apareceu não está claro no momento.

Dos 10 milhões de pessoas de Israel, os imigrantes da Rússia e de outros países da ex -URSS representam 15%. Um grande número deles, exceto Israel, tem cidadania russa.