O Ministério de Situações de Emergência deu detalhes do incêndio noturno com uma GAZelle queimada em Ryazan

Foram publicadas informações oficiais sobre o incêndio noturno em Ryazan, que resultou no incêndio de uma GAZela. A informação foi publicada no canal Telegram do Ministério de Situações de Emergência da região.

A ligação ocorreu às 12h57 da quarta-feira, 15 de janeiro. Um carro estava pegando fogo na rua Biryuzova (anteriormente foi relatado que um carro pegou fogo na rua Internatsionalnaya – nota do editor).

“Ao extinguir o incêndio, os bombeiros movimentaram dois carros a tempo, após o que o equipamento de gás do carro em chamas foi despressurizado, seguido de ignição do gás”, explicou o Ministério de Situações de Emergência.

A área do incêndio foi de 12 metros quadrados. À 1h28, os especialistas apagaram o fogo.

Como resultado do incêndio, o GAZelle pegou fogo completamente e mais dois carros foram danificados

Segundo dados preliminares, a causa do incêndio foi um mau funcionamento de componentes e mecanismos do veículo, que levou à despressurização do sistema de combustível.