O Ministério de Situações de Emergência explicou por que os socorristas deveriam estar em serviço na forma

Os socorristas foram informados dos sinais e superstições dos socorristas no serviço de imprensa do Ministério da Emergência. Informação Publicado RIA News.

Segundo as equipes de resgate, cada iniciante antes do primeiro serviço ser pulverizado da cabeça para a água, “dedicando” os membros da equipe. Além disso, os bombeiros não colocam um novo ou treinado na véspera do serviço e não limpam os sapatos para que haja menos chamadas para incêndios. Pelo mesmo motivo, os faróis de sinalização nos incêndios não são limpos no trimestre de trabalho e os próprios carros não lavam.

E o sinal de uma chamada rápida para um incêndio é considerada o miaing de um gato na distribuição, então eles tentam não deixar os bigodes na distribuição.

Antes, MK disse que a mulher havia perdido o filho, levando sua terrível doença para comer demais.