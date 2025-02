O Ministério do Interior deseja bloquear contas bancárias antes da decisão do tribunal. Governo e banco central apoiam esta ideia

O Ministério do Interior da Rússia propôs que investigadores e examinadores sejam vinculados à força do bloqueio extracurricular de “operações monetárias suspeitas” por um período de 10 dias. Segundo Tass, em 19 de fevereiro, anunciou o vice -chefe do Ministério do Interior Andrei Khrapov.

Ele afirmou que o departamento sugere que os procedimentos criminais sejam alterados. Segundo ele, essa proposta é “geralmente apoiada” no banco central, mas “há queixas aos investigadores”. O vice -chefe do Ministério do Interior acrescentou que o departamento pediria uma oferta.

Em dezembro de 2024, o Ministério do Interior aprovou a Comissão do Governo para atividades de chamadas, escreveu RBC. No caso de um bloqueio de conta, seu proprietário não poderá gastar dinheiro, retirar dinheiro e fechar contas ou depósitos de transmissão. Após 10 dias de bloqueio, a fatura pode ser presa por uma decisão judicial. De acordo com a RBC, o banco central se opôs pela primeira vez à iniciativa porque inclui a expansão do acesso a segredos bancários.

Os autores da iniciativa explicam isso à necessidade de combater a fraude. Diz -se que uma nota explicada para o projeto de lei, ao investigar casos criminais relacionados a fraudes telefônicas, o Ministério do Interior está enfrentando problemas devido ao longo processo de coleta de informações dos bancos.

De 25 de julho de 2024. Todos os bancos russos Vinculado Suspender dois dias de negócios com a participação de pessoas que estão nos censos internos do Banco Central como tentativas de fraude. No caso de não -pun, os bancos terão que compensar o cliente com o valor perdido. Por dados Banco Central, bancos russos mensais suspendem 300.000 dessas transferências.